Найкращі планшети на Android 2026 року: топ-3 недорогих моделей Samsung, Xiaomi, Lenovo

У 2026 році сегмент Android-планшетів пропонує універсальні пристрої з 11-дюймовими екранами, плавними панелями з частотою оновлення 90 Гц та стереосистемами з чотирма динаміками.

Фокус підібрав три найкращі бюджетні планшети від Lenovo, Samsung та Xiaomi для навчання, роботи та розваг.

Lenovo Idea Tab

Планшет має тонкий алюмінієвий корпус товщиною 7 мм і вагою 480 грамів, а також базовий захист від бризок і підтримку стилуса. Він оснащений 11-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 2560x1600 пікселів, частотою оновлення 90 Гц і яскравістю до 500 ніт. За продуктивність відповідає 6-нанометровий 8-ядерний процесор MediaTek Dimensity 6300 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем UFS 2.2 об’ємом до 256 ГБ із підтримкою карт MicroSD.

Акустична система включає чотири динаміки з налаштуванням Dolby Atmos та класичний 3,5-мм роз’єм для навушників. Комплект камер складається з основного 8-мегапіксельного модуля з автофокусом та 5-мегапіксельного фронтального датчика. Акумулятор ємністю 7040 мА·год підтримує 20-ватну зарядку, а пристрій працює під управлінням Android 15 із гарантією двох великих оновлень ОС.

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Задня панель Lenovo Idea Tab Фото: скриншот

Ціна в Україні:

Планшет Lenovo Idea Tab 8/128 ГБ 5G — 13 999 грн

Планшет Lenovo Idea Tab 8/256 ГБ 5G — 15 999 грн

Samsung Galaxy Tab A11+

Модель оснащена 11-дюймовим TFT LCD-дисплеєм із роздільною здатністю 1920x1200 пікселів та частотою оновлення 90 Гц. Товщина суцільнометалевого корпусу становить 6,9 мм при вазі близько 480 грамів. Усередині встановлено 4-нм процесор середнього рівня MediaTek Dimensity 7300, який працює у поєднанні з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем до 256 ГБ, що розширюється за допомогою окремого слота MicroSD.

Планшет вирізняється підтримкою настільного режиму Samsung DeX, наявністю чотирьох динаміків Dolby Atmos, 3,5-мм аудіороз’єму та камер на 8 Мп (основна) і 5 Мп (фронтальна). Акумулятор ємністю 7040 мА·год підтримує швидку зарядку потужністю 25 Вт. Головною перевагою є операційна система Android 16 з оболонкою One UI 8 та підтримкою оновлень ОС протягом 7 років.

Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ Фото: notebookcheck.com

Ціна в Україні:

Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ WF 6/128 ГБ — 10 299 грн

Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ WF 8/256 ГБ — 13 499 грн

Xiaomi Redmi Pad 2

Цей доступний планшет від Xiaomi оснащений 11-дюймовим IPS-екраном із 10-бітною кольоровістю (1 млрд кольорів), роздільною здатністю 2560x1600 пікселів, частотою оновлення 90 Гц, піковою яскравістю 600 ніт і захисним склом Gorilla Glass 3. Корпус з алюмінієвою задньою панеллю має товщину 7,4 мм, захищений від пилу та бризок і підтримує роботу зі стилусом. Усередині встановлено 6-нм базовий чіпсет MediaTek Helio G100 Ultra у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем UFS 2.2 на 128 ГБ.

Планшет Redmi Pad 2 Фото: gsmarena.com

Головною перевагою гаджета є ємний акумулятор ємністю 9000 мА·год із підтримкою 18-ватної зарядки. Мультимедійні можливості представлені квадросистемою динаміків із Dolby Atmos, 3,5-мм роз'ємом для навушників, основною 8-мегапіксельною камерою з HDR та 5-мегапіксельним селфі-модулем. Модель постачається з оболонкою HyperOS 2 на базі Android 15.

Ціна в Україні:

Планшет Xiaomi Redmi Pad 2 WiFi 4/128 ГБ — 9499 грн

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