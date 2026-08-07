Лучшие Android-планшеты 2026 года: топ-3 недорогих моделей Samsung, Xiaomi, Lenovo

Сегмент Android-планшетов в 2026 году предлагает универсальные устройства с 11-дюймовыми экранами, плавными панелями 90 Гц и стереосистемами из четырех динамиков.

Фокус собрал три лучших бюджетных планшета от Lenovo, Samsung и Xiaomi для учебы, работы и развлечений.

Lenovo Idea Tab

Планшет выполнен в тонком алюминиевом корпусе толщиной 7 мм и весом 480 граммов с базовой защитой от брызг и поддержкой стилуса. Он оснащен 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560x1600 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 500 нит. За производительность отвечает 6-нанометровый 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 6300 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 2.2 до 256 ГБ с поддержкой карт MicroSD.

Акустическая система включает четыре динамика с настройкой Dolby Atmos и классический 3,5-мм разъем для наушников. Набор камер состоит из основного 8 Мп модуля с автофокусом и 5 Мп фронтального датчика. Батарея емкостью 7040 мАч поддерживает 20-ваттную зарядку, а работает устройство под управлением Android 15 с гарантией двух крупных обновлений ОС.

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Задняя панель Lenovo Idea Tab Фото: скриншот

Цена в Украине:

Планшет Lenovo Idea Tab 8/128GB 5G — 13 999 грн

Планшет Lenovo Idea Tab 8/256GB 5G — 15 999 грн

Samsung Galaxy Tab A11+

Модель комплектуется 11-дюймовым TFT LCD-дисплеем с разрешением 1920x1200 точек и частотой обновления 90 Гц. Толщина цельнометаллического корпуса составляет 6,9 мм при весе около 480 граммов. Внутри установлен 4-нм процессор среднего уровня MediaTek Dimensity 7300, работающий в связке с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем до 256 ГБ, расширяемым через отдельный слот MicroSD.

Планшет выделяется поддержкой десктопного режима Samsung DeX, наличием четырех динамиков Dolby Atmos, 3,5-мм аудиоразъема и камер на 8 Мп (основная) и 5 Мп (фронтальная). Аккумулятор емкостью 7040 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Главным преимуществом выступает операционная система Android 16 с оболочкой One UI 8 и поддержкой 7 лет обновлений ОС.

Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ Фото: notebookcheck.com

Цена в Украине:

Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ WF 6/128GB — 10 299 грн

Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ WF 8/256GB — 13 499 грн

Xiaomi Redmi Pad 2

Доступный планшет от Xiaomi предлагает 11-дюймовый IPS-экран с 10-битной цветностью (1 млрд цветов), разрешением 2560x1600 пикселей, частотой 90 Гц, пиковой яркостью 600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3. Корпус с алюминиевой спинкой имеет толщину 7,4 мм, защищен от пыли и брызг и поддерживает работы со стилусом. Внутри стоит 6-нм базовый чипсет MediaTek Helio G100 Ultra в сочетании с 4 ГБ ОЗУ и накопителем UFS 2.2 на 128 ГБ.

Планшет Redmi Pad 2 Фото: gsmarena.com

Главным достоинством гаджета выступает емкий аккумулятор емкостью 9000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки. Мультимедийные возможности представлены квадросистемой динамиков с Dolby Atmos, 3,5-мм разъемом для наушников, основной 8 Мп камерой с HDR и 5 Мп селфи-модулем. Модель поставляется с оболочкой HyperOS 2 на базе Android 15.

Цена в Украине:

Планшет Xiaomi Redmi Pad 2 WiFi 4/128GB — 9499 грн

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