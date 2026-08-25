Sony представила новий смартфон середнього класу: скільки коштує Xperia 10 VIII (фото)

Компанія Sony офіційно анонсувала середньобджетний смартфон Xperia 10 VIII, розкривши його ключові характеристики та ціну.

Очікується, що Sony Xperia 10 VIII надійде у продаж в середині або в кінці вересня 2026 року. Судячи з оприлюднених деталей, смартфон мало змінився порівняно зі своїм попередником, зазначає портал GSMArena.

Sony Xperia 10 VIII отримав той самий 6,1-дюймовий LTPS OLED-екран, що й Sony Xperia 10 VII, однак на 50% яскравіший. Це панель FHD+ з частотою оновлення 120 Гц. Окрім того, фронтальні стереодинаміки стали на 30% потужнішими.

Sony Xperia 10 VIII Фото: Sony

Новинка працює на дещо застарілому процесорі Snapdragon 6 Gen 3 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Варто відзначити підтримку карти microSD та наявність роз’єму для навушників, що є рідкістю серед сучасних смартфонів.

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Що стосується камер, Sony Xperia 10 VIII зберіг подвійний модуль з основною камерою на 50 МП (1/1,56 дюйма) та надширококутним об'єктивом на 13 МП. Акумулятор ємністю 5000 мАг теж залишився незмінним.

Xperia 10 VIII працює на Android 16 з майже стандартною оболонкою Sony та чотирма основними оновленнями ОС. Телефон буде продаватися в кольорах Frozen White, Frosted Grey та Misty Lilac.

Ціна Sony Xperia 10 VIII — 599 євро (близько 31 250 грн).

Нагадаємо, раніше Sony Xperia 10 VIII був помічений на Geekbench, де набрав 871 бал в одноядерному режимі та 3028 балів у багатоядерному.

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