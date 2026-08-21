Середньобюджетний смартфон Sony Xperia 10 VIII випробували на продуктивність: що показали тести

Компанія Sony готується до випуску смартфона середнього класу Xperia 10 VIII. Пристрій є прямим наступником моделі Xperia 10 VII.

Sony запланувала на 25 серпня захід, де, ймовірно, буде представлений новий смартфон. Новинка вже з’явилась на Geekbench і японське видання Sumaho Digest підтвердило, що це Sony Xperia 10 VIII.

Майбутній Sony Xperia 10 VIII помічений на Geekbench під номером XQ-GH54. Оприлюднені дані свідчать, що він буде оснащений тим самим процесором Qualcomm, що й його попередник, Xperia 10 VII.

У тестах Geekbench 7.0 смартфон набрав 871 бал в одноядерному режимі та 3028 балів у багатоядерному. Його материнська плата має кодову назву parrot, а в полі ЦП вказано SM6475 — внутрішню кодову назву Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3.

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Зазначимо, що чипсет вийшов ще в серпні 2024 року. Він виготовлений за 4-нм технологічним процесом і працює на максимальній частоті 2,4 ГГц. Це доступний варіант для бюджетних пристроїв, а не флагманський процесор з високою продуктивністю.

Повторне використання цього процесора дозволяє Sony знизити витрати на тлі масового подорожчання смартфонів. Водночас це означає, що не варто очікувати значного стрибка в потужності порівняно з попередньою моделлю.

Нагадаємо, бренд Realme незабаром випустить новий смартфон середнього класу Realme P4s 5G.

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