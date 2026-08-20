Батарея на 8000 мАг, яскравий екран та середня ціна: коли вийде смартфон Realme P4s 5G

Компанія Realme незабаром випустить новий смартфон середнього класу, головними особливостями якого є чудова автономність, високоякісний ігровий дисплей та максимальний захист від води та пилу.

Офіційний анонс Realme P4s 5G в Індії заплановано на 26 серпня 2026 року. Про це йдеться на офіційній сторінці бренду.

Realme P4s 5G працює на чипсеті MediaTek Dimensity 7400 Ultra у поєднанні зі спеціальним чипом штучного інтелекту HyperVision+. Ця двочипова система обіцяє до 144 кадрів/с у підтримуваних іграх. Для охолодження під час тривалих ігрових сесій є випарна камера площею 7000 мм².

Смартфон використовує OLED-дисплей Samsung M14 LTPS розміром близько 6,78 дюйма, частотою оновлення 144 Гц, роздільною здатністю 1272 × 2772 та піковою яскравістю 6500 ніт. Він підтримує HDR10+ та Netflix HDR та майже безвтратне відтворення відео у форматі 2K.

Відео дня

Однією з переваг Realme P4s 5G також став акумулятор ємністю 8000 мАг у поєднанні зі швидкою зарядкою потужністю 80 Вт. Окрім того, пристрій отримав 50-мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією зображення (OIS) та 8-мегапіксельний надширококутний об'єктив.

Важливо

Кращий Android-смартфон за середню ціну: Motorola Moto G Max проти Redmi Note 17 Pro (фото)

Інші характеристики новинки включають функцію AI Gaming Partner, дизайн, створений спільно з Pearl Academy, а також захист від пилу та води за стандартами IP69, IP68 та IP66. Смартфон представлений у зеленому та бежево-коричневому кольорах.

Ціна та точні конфігурації оперативної пам'яті Realme P4s 5 поки що не оголошені.

Нагадаємо, Samsung незабаром представить новий бюджетний флагман Galaxy S26 FE.

Фокус також повідомляв, що OnePlus готується представити преміальний смартфон OnePlus 16.