Кращий Android-смартфон за середню ціну: Motorola Moto G Max проти Redmi Note 17 Pro (фото)

Motorola Moto G Max та Redmi Note 17 Pro належать до смартфонів середнього класу, проте їхні пріоритети суттєво різняться.

Хоча глобальна версія Redmi Note 17 Pro ще офіційно не анонсована, експерт порталу Gizmochina порівняв його з новим Motorola Moto G Max, базуючись на попередніх витоках характеристик.

Дизайн

Motorola Moto G Max Фото: Motorola

Motorola Moto G Max отримав скляну передню панель із Gorilla Glass 7i, пластикову рамку, захист IP64 та відповідність військовому стандарту міцності MIL-STD-810H.

Redmi Note 17 Pro використовує більш преміальний підхід завдяки Gorilla Glass Victus 2, захисту IP68/IP69K, покращеній водонепроникності та захисту від падінь з висоти до 2,5 м.

Дисплей

Moto G Max оснащений IPS-дисплеєм з частотою 120 Гц та максимальною яскравістю 1050 ніт, тоді як Redmi Note 17 Pro має AMOLED-панель з частотою 120 Гц, HDR10+, Dolby Vision, ШІМ 3840 Гц та піковою яскравістю до 3500 ніт

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Продуктивність

Redmi Note 17 Pro Фото: Xiaomi

Redmi Note 17 Pro та Moto G Max використовують чипсет Snapdragon 6s Gen 4, побудований за 4-нм технологічним процесом з чотирма продуктивними ядрами Cortex-A78 та чотирма ефективними ядрами Cortex-A55.

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Moto G Max постачається з 6 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ пам'яті, тоді як Redmi Note 17 Pro може запропонувати 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ пам'яті, тож має більший запас для багатозадачності та вимогливих програм.

Акумулятор

Motorola Moto G Max Фото: Motorola

Moto G Max отримав батарею ємністю 7000 мАг із дротовою зарядкою потужністю 30 Вт. Своєю чергою Redmi Note 17 Pro може похвалитися акумулятором на 8340 мАг, підтримкою зарядки потужністю 67 Вт та зворотної дротової зарядки потужністю 22,5 Вт.

Камера

Redmi Note 17 Pro Фото: Redmi

Система камер Moto G Max включає основний об’єктив на 50 МП, надширококутний об'єктив на 8 МП та фронтальну камеру на 32 МП. Основна камера підтримує PDAF та відеозапис до 1440p, але їй бракує оптичної стабілізації. Камера для селфі здатна знімати відео у форматі 1080p.

Redmi Note 17 Pro також має камери на 50 МП та 8 МП, але додає OIS, gyro-EIS та відеозапис у форматі 4K. Його фронтальна камера на 16 МП підтримує запис у форматі 1080p як зі швидкістю 30 кадрів/с, так і 60 кадрів/с.

Вердикт

Загалом Redmi Note 17 Pro — це більш просунутий смартфон середнього класу, що пропонує суттєві оновлення дисплея, камери, зарядки, довговічності та пам'яті. Водночас Motorola Moto G Max залишається розумнішим бюджетним вибором для користувачів, які надають пріоритет часу автономної роботи, розширюваній пам'яті та щоденній практичності.

Ціна Motorola Moto G Max — близько 290 доларів (12 970 грн).

Ціна Redmi Note 17 Pro — близько 500 доларів (22 360 грн).

Нагадаємо, Honor випустила новий смартфон Play 11T, розширивши свою серію недорогих моделей серії Play 11.

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