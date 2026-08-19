Недорогий смартфон з потужним акумулятором: скільки коштує новий Honor Play 11T (фото)

Компанія Honor випустила смартфон Play 11T, розширивши свою серію недорогих смартфонів серії Play 11.

Honor Play 11T орієнтований на користувачів, які ставлять ємність акумулятора, великий дисплей та повсякденну функціональність вище за преміальні матеріали чи флагманське обладнання. Деталі про новинку розкрив портал Gizmochina.

Смартфон оснащений 6,61-дюймовим TFT-дисплеєм з роздільною здатністю 1604 x 720, співвідношенням сторін 20:9, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1010 ніт. Екран підтримує регулювання яскравості постійним струмом, програмне зменшення випромінювання синього світла, режим "електронна книга" та інші функції для захисту зору.

Кольори Honor Play 11T Фото: Honor

Honor Play 11T працює на процесорі Snapdragon 4 Gen 4 під управлінням MagicOS 10 на базі Android 16. Він доступний з 6 ГБ або 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ або 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Відео дня

Акумулятор ємністю 7500 мАг підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт. Також є 13-мегапіксельна задня основна камера f/2.2 з автофокусом та 5-мегапіксельна фронтальна камера f/2.2. Вага телефона складає 205 г, а габарити — 163,9 x 75,9 x 8,29 мм.

Важливо

Google Pixel 11 проти Pixel 9: чи варто переплачувати за новіший смартфон (фото)

Інші характеристики Honor Play 11T включають бічний сканер відбитків пальців, підключення 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, розпізнавання обличчя, порт USB Type-C, клас захисту IP64 від пилу та води, а також п'ятизірковий сертифікат SGS на стійкість до падінь та стиснення. Смартфон витримує падіння з висоти до 1,8 метра.

Наразі Honor Play 11T вже вийшов у Китаї. Дата глобального релізу поки офіційно не оголошена. Доступні конфігурації пам’яті — 6 ГБ + 128 ГБ, 6 ГБ + 256 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ та 8 ГБ + 256 ГБ.

Ціна Honor Play 11T 6 ГБ + 128 ГБ — 210 доларів (близько 9 400 грн).

Ціна Honor Play 11T 6 ГБ + 256 ГБ – 255 доларів (близько 11 420 грн).

Ціна Honor Play 11T 8 ГБ + 128 ГБ — 240 доларів (близько 10 750 грн).

Ціна Honor Play 11T 8 ГБ + 256 ГБ — 285 доларів (близько 12 770 грн).

Нагадаємо, бюджетний захищений смартфон Ulefone Armor X16 Pro пропонує набагато більше функцій, ніж можна було б очікувати.

Фокус також повідомляв, що Nothing нещодавно випустила недорогий смартфон Nothing Phone (4b) з великим дисплеєм.