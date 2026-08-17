Google Pixel 11 проти Pixel 9: чи варто переплачувати за новіший смартфон (фото)

Нещодавно представлений Google Pixel 11 пропонує одні з найкращих характеристик серед смартфонів на Android, проте позаторішній Google Pixel 9 все ще може скласти йому конкуренцію.

Google Pixel 11 не отримав революційних оновлень порівняно з Pixel 10 та Pixel 9, тож експертка порталу ZDNET Марія Діас вирішила порівняти ці смартфони, щоб визначити кращий варіант для покупки у 2026 році.

Ключові відмінності Pixel 11 та Pixel 9

Google Pixel 11 та Pixel 9 мають однакові габарити по 6,3 дюймів, 12 ГБ оперативної пам'яті та схожу загальну конструкцію. Проте Pixel 11 отримав вдвічі більше базової пам'яті та новіший на два покоління процесор Google Tensor G6, що означає значне підвищення продуктивності.

Google Pixel 9 Фото: Tech Advisor

Водночас Pixel 11 довелося пережити зниження роздільної здатності на надширококутній камері порівняно з попередниками. Якщо Pixel 9 мав надширококутний об’єктив на 48 МП, то Pixel 11 може запропонувати лише 13 МП. Натомість Pixel 11 отримав телеоб'єктив, перейшовши від системи з двома камерами до потрійної.

Відео дня

Як пояснює Діас, телеоб'єктив — це спеціалізований зум-об'єктив для зйомки чітких зображень віддалених об'єктів. Авторка припускає, що Google використала ширококутні та надширококутні сенсори з нижчою роздільною здатністю, щоб звільнити місце для телеоб'єктива, одночасно уникнувши ще більшого підвищення ціни на базовий флагман.

Google Pixel 9 Фото: 9to5Google

Роздільна здатність основної камери змінилась з 50 МП до 48 МП, що не достатньо суттєво, щоб вплинути на якість зображення. Діафрагма, розмір пікселя та обробка зображення набагато важливіші, ніж різниця в 2 МП. До того ж, Pixel 11 має покращені обчислювальні функції відео, включаючи значні покращення відео в умовах низької освітленості та кінематографічне розмиття 4K.

Вердикт

Найпомітнішою різницею між Pixel 11 та Pixel 9, ймовірно, буде продуктивність Tensor G6, яка може зробити телефон значно швидшим, одночасно знижуючи температуру та потенційно довше працюючи. Телеоб'єктив також може запропонувати нові враження від фотографування.

Важливо

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Однак цього року Google, як і багато інших компаній, підвищила ціни на свої смартфони. Базова модель Google Pixel 2026 року продаватиметься на 100 доларів дорожче, ніж попереднє покоління — 899 доларів замість 799 доларів.

За ці гроші користувачі отримають вдвічі більше базової пам’яті, кращу продуктивність та телеоб'єктив, проте Pixel 11 та Pixel 9 все ще мають більше спільних рис, ніж відмінних. Також варто враховувати, що Pixel 9 впав в ціні за останні два роки, тож може бути кращим варіантом для бажаючих зекономити.

Ціна Google Pixel 9 в Україні — від 34 500 грн.

Ціна Google Pixel 11 в Україні — від 40 000 грн.

Нагадаємо, компанія Cubot незабаром випустить захищений смартфон KingKong Dura зі змінним акумулятором.

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