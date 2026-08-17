Перевершив Samsung: новий смартфон OnePlus з чудовим екраном розсекречений до виходу

Компанія OnePlus готується представити флагманський смартфон OnePlus 16, ключові характеристики якого вже витекли у мережу.

Очікується, що дисплей OnePlus 16 перевершить панелі Samsung завдяки спеціальному матеріалу BOE X4. Про це повідомив авторитетний інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.

За даними інформатора, дисплей майбутнього OnePlus 16 побудований з нового світловипромінюючого матеріалу BOE X4, який споживає набагато менше енергії, служить вдвічі довше, ніж попередній матеріал X3, і має тонші рамки з усіх чотирьох боків.

"Внутрішні тестування показують, що він перевершує люмінесцентний матеріал серії M від Samsung майже за всіма показниками", — сказано в дописі.

Варто зазначити, що Samsung вважається одним із світових лідерів у виробництві дисплеїв. Компанія славиться своїми екранами і постачає їх багатьом конкурентам.

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Інші характеристики OnePlus 16

Більш ранні витоки вказують на те, що 6,78-дюймова LTPO OLED-панель OnePlus 16 матиме роздільну здатність 1,5K та частоту оновлення 185 Гц. Смартфон працюватиме на базі Android 17 з ColorOS 17 та чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro наступного покоління.

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За чутками, OnePlus 16 оснащений двоелементним акумулятором номінальною ємністю від 8 780 мАг, що підтримуватиме швидку дротову зарядку потужністю 100 Вт та бездротову зарядку потужністю 50 Вт.

Що стосується камер, інсайдери говорять про 200-мегапіксельну основну камеру Samsung HP5 та два 50-мегапіксельні сенсори Samsung JN5 для надширококутного та перископічного телеоб'єктивів. Інші ймовірні характеристики включають ультразвуковий датчик відбитків пальців, вбудований у дисплей, біонічний вібромотор по осі X, подвійні динаміки, а також захист від пилу та води IP68/IP69.

Очікувана ціна OnePlus 16 — від 740 доларів.

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