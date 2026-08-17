Міцний смартфон, який прослужить довго: представлена новинка зі змінною батареєю (фото)

Компанія Cubot незабаром випустить захищений смартфон KingKong Dura, однією з особливостей якого є можливість самостійно замінити акумулятор.

Cubot KingKong Dura буде доступний з подвійним комплектом батарей та спеціальною зарядною док-станцією. Характеристики смартфона розкрив портал GSMArena.

В той час, коли одна батарея живитиме телефон, запасна буде заряджатися окремо. Такий підхід дозволяє швидко замінити розряджений акумулятор, що особливо актуально під час подорожей та активного відпочинку.

KingKong Dura

KingKong Dura також пропонує типові характеристики захищеного смартфона, включно з захистом IP68 та IP69K, міцністю MIL-STD-810H та вбудованим кемпінговим ліхтариком. Також варто відзначити плавний 6,88-дюймовий дисплей з частотою 120 Гц та основну камеру на 64 МП.

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Хоча KingKong Dura позиціонується як смартфон для кемпінгу та будівельних майданчиків, добре захищений корпус у поєднанні зі змінним акумулятором робить його чудовим варіантом для всіх, кому потрібен надійний та довговічний телефон.

Ціна Cubot KingKong Dura поки не розголошується. Смартфон офіційно дебютує 1 вересня, після чого будуть оприлюднені додаткові деталі про новинку.

Нагадаємо, раніше бренд RugOne представив захищений смартфон RugOne Xever 8 зі знімним акумулятором.

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