Надежный смартфон, который прослужит долго: представлена новинка со сменной батареей (фото)

Компания Cubot в скором времени выпустит защищенный смартфон KingKong Dura, одной из особенностей которого является возможность самостоятельно заменить аккумулятор.

Cubot KingKong Dura будет поставляться с двумя аккумуляторами и специальной зарядной док-станцией. Характеристики смартфона опубликовал портал GSMArena.

Пока одна батарея будет питать телефон, запасная будет заряжаться отдельно. Такой подход позволяет быстро заменить разряженный аккумулятор, что особенно актуально во время путешествий и активного отдыха.

KingKong Dura

KingKong Dura также обладает типичными характеристиками защищенного смартфона, включая степень защиты IP68 и IP69K, соответствие стандарту прочности MIL-STD-810H и встроенный фонарик для кемпинга. Также стоит отметить плавный 6,88-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и основную камеру на 64 МП.

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Хотя KingKong Dura позиционируется как смартфон для кемпинга и строительных площадок, его прочный корпус в сочетании со сменным аккумулятором делает его отличным выбором для всех, кому нужен надежный и долговечный телефон.

Цена Cubot KingKong Dura пока не разглашается. Смартфон официально дебютирует 1 сентября, после чего будут обнародованы дополнительные подробности о новинке.

Напомним, ранее бренд RugOne представил защищенный смартфон RugOne Xever 8 со съемным аккумулятором.

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