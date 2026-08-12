Надежные смартфоны, которые прослужат долго: лучшие защищенные модели 2026 года (фото)

Защищенные смартфоны отличаются усиленными корпусами, мощными аккумуляторами и экранами, которые выдерживают большую нагрузку, чем обычные телефоны. Подобные модели можно найти у таких брендов, как Ulefone, Doogee и даже Samsung.

Для тех, кто проводит много времени на свежем воздухе, часто путешествует, ходит в походы или имеет привычку ронять телефон, эксперт портала Gizmochina подобрал 5 лучших защищенных смартфонов, которые можно купить в 2026 году.

Ulefone Armor 29 Pro Thermal

Ulefone Armor 29 Pro Thermal Фото: Gizmochina

Ulefone Armor 29 Pro Thermal имеет класс защиты IP68/IP69K и выдерживает падение с высоты до 1,5 м. Особенностями данной модели являются специальный фонарик-прожектор с яркостью 1000 люмен и предупреждающий индикатор.

Смартфон оснащен процессором MediaTek Dimensity 7400 и огромным аккумулятором емкостью 21 200 мАч с проводной зарядкой мощностью 120 Вт и поддержкой PPS. По данным Ulefone, для зарядки на 20% устройству требуется около 10 минут. Также есть приличная тройная камера 50 МП + 64 МП + 50 МП, дополненная фронтальной камерой на 50 МП.

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Цена Ulefone Armor 29 Pro Thermal в Украине — от 25 400 до 29 400 грн.

Samsung Galaxy XCover7 Pro

Samsung Galaxy XCover7 Pro Фото: Скриншот

Samsung Galaxy XCover7 Pro может похвастаться классом защиты IP68 и выдерживает падение с высоты до 1,5 м. Хотя его аккумулятор имеет относительно скромную емкость 4350 мАч, при необходимости его легко заменить, что является редкостью среди современных смартфонов.

Преимуществом Galaxy XCover7 Pro по сравнению с другими защищенными смартфонами является относительно компактный и тонкий корпус. Устройство также оснащено 6,6-дюймовым PLS-дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 7s Gen 3, проводной зарядкой мощностью 15 Вт, основнрй камерой 50 МП + 8 МП и фронтальной камерой на 13 МП.

Цена Samsung Galaxy XCover7 Pro в Украине — от 27 980 до 30 500 грн.

Ulefone Armor 33 Pro

Ulefone Armor 33 Pro Фото: Ulefone

Ulefone Armor 33 Pro представляет собой довольно габаритное и прочное устройство. Помимо класса защиты IP68/IP69K и защиты от падения с высоты 1,5 м, он оснащен дополнительным 3,4-дюймовым дисплеем на задней панели.

Смартфон получил аккумулятор емкостью 25 500 мАч и поддерживает зарядку мощностью 66 Вт. Основной дисплей Ulefone Armor 33 Pro имеет диагональ 6,95 дюйма, частоту обновления 120 Гц, разрешение 1080p и яркость до 700 нит. Устройство использует чип MediaTek Dimensity 7300X, основную камеру 50 МП + 64 МП + 50 МП и фронтальную камеру на 32 МП.

Цена Ulefone Armor 33 Pro в Украине — от 17 299 до 22 000 грн.

Ulefone Armor 33

Ulefone Armor 33 Фото: Gizmochina

Ulefone Armor 33 выделяется среди конкурентов RGB-светодиодом, который может подсвечиваться при воспроизведении музыки, звонках, уведомлениях и зарядке, а также специальным встроенным фонариком с яркостью 1100 люмен.

Телефон получил процессор MediaTek Helio G100, большой 6,95-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц, тот же аккумулятор емкостью 25 500 мАч с зарядкой мощностью 66 Вт, камеру на 50 МП + 64 МП + 50 МП, фронтальную камеру на 32 МП, защиту IP68/IP69K и устойчивость к падению с высоты 1,5 м. Однако стоит учитывать, что он поддерживает только 4G, а не 5G.

Цена Ulefone Armor 33 12/512 в Украине — от 14 800 до 17 600 грн.

Doogee V Max S

Doogee V Max S Фото: Doogee

Doogee V Max S — это самый бюджетный защищенный смартфон в этом списке. Несмотря на доступную цену, он обладает защитой по стандарту IP68/IP69K и устойчивостью к падению с высоты 1,5 м, а также аккумулятором емкостью 22 000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт.

Телефон оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 7050, основной камерой на 108 МП + 20 МП + 2 МП и фронтальной камерой на 16 МП.

Цена Doogee V Max S в Украине — от 11 549 до 15 900 грн.

Напомним, что бренд Poco официально анонсировал новый смартфон серии X в фирменном жёлтом цвете.

Фокус также сообщал, что Honor, по всей видимости, готовит смартфон с аккумулятором емкостью около 12 000 мАч.