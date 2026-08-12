Надійні смартфони, які прослужать довго: найкращі захищені моделі 2026 року (фото)

Захищені смартфони мають посилені корпуси, величезні акумулятори та екрани, які витримують більше навантаження, ніж звичайні телефони. Подібні моделі можна знайти у таких брендів, як Ulefone, Doogee та навіть Samsung.

Для тих, хто проводить багато часу на свіжому повітрі, часто подорожує, ходить в походи або має звичку кидати телефон, експерт порталу Gizmochina підібрав 5 найкращих захищених смартфонів, які можна купити у 2026 році.

Ulefone Armor 29 Pro Thermal

Ulefone Armor 29 Pro Thermal Фото: Gizmochina

Ulefone Armor 29 Pro Thermal має клас захисту IP68/IP69K та витримує падіння з висоти до 1,5 м. Особливостями даної моделі є спеціальний ліхтарик-прожектор із яскравістю 1000 люменів та попереджувальний індикатор.

Смартфон отримав процесор MediaTek Dimensity 7400 та величезний акумулятор ємністю 21 200 мАг із дротовою зарядкою потужністю 120 Вт і підтримкою PPS. За даними Ulefone, щоб зарядитись на 20%, пристрою потрібно близько 10 хвилин. Також є пристойна потрійна камера 50 МП + 64 МП + 50 МП, доповнено фронтальною камерою на 50 МП.

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Ціна Ulefone Armor 29 Pro Thermal в Україні — від 25 400 до 29 400 грн.

Samsung Galaxy XCover7 Pro

Samsung Galaxy XCover7 Pro Фото: Скриншот

Samsung Galaxy XCover7 Pro може похвалитися класом захисту IP68 та витримує падіння з висоти до 1,5 м. Хоча його акумулятор має відносно скромну ємність 4350 мАг, при потребі його легко замінити, що є рідкістю серед сучасних смартфонів.

Перевагою Galaxy XCover7 Pro на тлі інших захищених смартфонів є відносно компактний та тонкий корпус. Пристрій також отримав 6,6-дюймовий PLS-рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю 1080p та частотою оновлення 120 Гц, процесор Snapdragon 7s Gen 3, дротову зарядку потужністю 15 Вт, основну камеру 50 МП + 8 МП та фронтальну камеру на 13 МП.

Ціна Samsung Galaxy XCover7 Pro в Україні — від 27 980 до 30 500 грн.

Ulefone Armor 33 Pro

Ulefone Armor 33 Pro Фото: Ulefone

Ulefone Armor 33 Pro являє собою доволі габаритний міцний пристрій. Окрім класу захисту IP68/IP69K та захисту від падіння з висоти 1,5 м, він пропонує додатковий 3,4-дюймовий дисплей на задній панелі.

Смартфон оснащений акумулятором ємністю 25 500 мАг та підтримує зарядку потужністю 66 Вт. Основний дисплей Ulefone Armor 33 Pro має діагональ 6,95 дюйма, частоту оновлення 120 Гц, роздільну здатність 1080p та яскравість до 700 ніт. Пристрій використовує чип MediaTek Dimensity 7300X, основну камеру 50 МП + 64 МП + 50 МП та фронтальну камеру на 32 МП.

Ціна Ulefone Armor 33 Pro в Україні — від 17 299 до 22 000 грн.

Ulefone Armor 33

Ulefone Armor 33 Фото: Gizmochina

Ulefone Armor 33 вирізняється серед конкурентів RGB-світлодіодом, який може підсвічуватися для музики, дзвінків, сповіщень та заряджання, а також спеціальним вбудованим ліхтариком із яскравістю 1100 люмен.

Телефон отримав процесор MediaTek Helio G100, великий 6,95-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1080p 120 Гц, той самий акумулятор ємністю 25 500 мАг із зарядкою потужністю 66 Вт, камеру на 50 МП + 64 МП + 50 МП, фронтальну камеру на 32 МП, захист IP68/IP69K та стійкість до падіння з висоти 1,5 м. Однак варто враховувати, що він підтримує лише 4G, а не 5G.

Ціна Ulefone Armor 33 12/512 в Україні — від 14 800 до 17 600 грн.

Doogee V Max S

Doogee V Max S Фото: Doogee

Doogee V Max S — це найбільш бюджетний захищений смартфон з цьому списку. Попри доступну ціну, він має захист IP68/IP69K та стійкість до падіння з висоти 1,5 м, плюс акумулятор ємністю 22 000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 33 Вт.

Телефон оснащений 6,58-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1080p та частотою оновлення 120 Гц, процесором MediaTek Dimensity 7050, основною камерою на 108 МП + 20 МП + 2 МП та фронтальною камерою на 16 МП.

Ціна Doogee V Max S в Україні — від 11 549 до 15 900 грн.

Нагадаємо, бренд Poco офіційно анонсував новий смартфон серії X у фірмовому жовтому кольорі.

Фокус також повідомляв, що Honor, схоже, готує смартфон з акумулятором ємністю близько 12 000 мАг.