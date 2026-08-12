Смартфон Honor з батареєю на 12 000 мАг: яка модель може здивувати часом автономної роботи

Компанія Honor, схоже, готується представити новий смартфон, оснащений одним з найбільших на акумуляторів на масовому ринку.

Наразі акумулятор Honor ємністю 12 000 мАг знаходиться у пробному виробництві. Про це повідомив авторитетний інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.

За даними інформатора, Honor розпочала пробне виробництво нового акумулятора з номінальною ємністю 11790 мАг, номінальною енергоємністю 43,86 Вт·год та типовим значенням 12000 мАг±.

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Щоб досягнути ємності 12000 мАг, Honor, ймовірно, використовуватиме кремній-вуглецеву технологію. Однак у публікації не розкривається, яка саме модель смартфона отримає згаданий акумулятор.

У розділі коментарів до допису на Weibo дехто припускає, що це може бути смартфон майбутньої серії Honor Win 2, можливо, Honor Win Turbo 2. Також існує ймовірність, що нова батарея призначена для Honor Power 3.

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Нагадаємо, більш ранні витоки стверджували, що Honor готує смартфон з батареєю ємністю близько 14 000 мАг. До цього Honor представила телефон X80 Pro Max з батареєю на 11 000 мАг.

Фокус також повідомляв, що майбутній середньобюджетни смартфон Oppo A7 Pro Max отримає акумулятор ємністю 10 000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 80 Вт, розрахований на сім років безперебійної роботи.