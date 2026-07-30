Смартфон середнього класу з АКБ на 10 000 мАг вже близько: коли вийде новинка Oppo (фото)

Компанія Oppo офіційно розкрила дату запуску та деякі характеристики свого майбутнього середньобюджетного смартфона A7 Pro Max.

Oppo A7 Pro Max буде представлений у Китаї 4 серпня. Про це компанія повідомила у своєму блозі на Weibo.

За даними Oppo, смартфон отримає потужний акумулятор ємністю 10 000 мАг, розрахований на сім років безперебійної роботи. Більш ранні витоки свідчать, що він може підтримувати зарядку потужністю 80 Вт.

Oppo A7 Pro Max Фото: Oppo

Судячи з оприлюднених фото, Oppo A7 Pro Max вийде у чорному, блакитному та помаранчевому кольорах. Блакитний та помаранчевий варіанти вирізняються візерунком на задній панелі. Зображення також демонструють широкий острів камери з двома об’єктивами.

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За чутками, Oppo A7 Pro Max отримав основний сенсор на 50 МП, додатковий сенсор на 2 МП, а також фронтальну камеру на 50 МП. Інші характеристики включають 78-дюймовий AMOLED-дисплей та процесор Snapdragon 4 Gen 5.

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Смартфон буде доступний у конфігураціях пам'яті 8 ГБ/128 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ та 12 ГБ/512 ГБ. Ціна поки офіційно не оголошена, проте відомо, що це пристрій середнього класу.

Чорний Oppo A7 Pro Max Фото: Oppo Помаранчевий Oppo A7 Pro Max Фото: Oppo Блакитний Oppo A7 Pro Max Фото: Oppo

Нагадаємо, компанія Honor офіційно представила новий смартфон X7e Plus з потужним акумулятором.

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