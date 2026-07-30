Смартфон среднего класса с аккумулятором на 10 000 мАч уже близко: когда выйдет новинка Oppo (фото)

Компания Oppo официально объявила дату выхода и некоторые характеристики своего будущего среднебюджетного смартфона A7 Pro Max.

Oppo A7 Pro Max будет представлен в Китае 4 августа. Об этом компания сообщила в своём блоге на Weibo.

По данным Oppo, смартфон будет оснащен мощным аккумулятором емкостью 10 000 мАч, рассчитанным на семь лет бесперебойной работы. Более ранние утечки свидетельствуют о том, что он может поддерживать зарядку мощностью 80 Вт.

Oppo A7 Pro Max Фото: Oppo

Судя по опубликованным фотографиям, Oppo A7 Pro Max будет доступен в черном, голубом и оранжевом цветах. Голубой и оранжевый варианты отличаются узором на задней панели. На снимках также виден широкий модуль камеры с двумя объективами.

Важно

Более дешевый смартфон Samsung превзошел Galaxy S26: чем модель FE оказалась лучше (фото)

По слухам, Oppo A7 Pro Max оснащен основной камерой на 50 МП, дополнительной камерой на 2 МП, а также фронтальной камерой на 50 МП. Среди прочих характеристик — 78-дюймовый AMOLED-дисплей и процессор Snapdragon 4 Gen 5.

Відео дня

Смартфон будет доступен в конфигурациях памяти 8 ГБ/128 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ. Цена пока официально не объявлена, однако известно, что это устройство среднего класса.

Черный Oppo A7 Pro Max Фото: Oppo Оранжевый Oppo A7 Pro Max Фото: Oppo Голубой Oppo A7 Pro Max Фото: Oppo

Напомним, компания Honor официально представила новый смартфон X7e Plus с мощным аккумулятором.

Фокус также сообщал, что эксперт сравнил флагманские складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 8 и Oppo Find N6.