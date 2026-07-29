Надежный и недорогой смартфон: сколько стоит Honor X7e Plus с батареей на 8100 мАч (фото)
Компания Honor официально представила новый смартфон X7e Plus, который получил ряд улучшений по сравнению со своим предшественником.
Honor X7e Plus позиционируется как бюджетный смартфон с мощным аккумулятором. Подробности о новинке раскрыл портал GSMArena.
Телефон оснащен 6,87-дюймовым TFT LCD-дисплеем с разрешением 720p. Компания Honor также увеличила емкость аккумулятора до 8100 мАч, что на 600 мАч больше, чем у стандартной модели Honor X7e. Батарея поддерживает зарядку мощностью 45 Вт.
Honor X7e Plus оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Он также оснащен той же основной камерой на 50 МП и фронтальной камерой на 5 МП, что и Honor X7e.Важно
Новинка работает под управлением MagicOS 10.0 на базе Android 16. Программное обеспечение предлагает полный набор функций Honor AI, включая AI Image to Video 2.0, AI Eraser, AI Recorder и Magic Portal.
Honor X7e Plus доступен в цветах Velvet Black, Meteor Silver и Desert Gold. Приятным бонусом является полная защита по стандарту IP69K, что означает устойчивость к струям воды под высоким давлением, а также способность выдерживать падение с высоты 2,5 м.
- Цена Honor X7e Plus — 245 долларов (около 10 988 грн).
Напомним, что компания HMD представила новый ультрабюджетный смартфон Asha 305 со съемным аккумулятором.
Фокус также сообщал, что Oppo готовится представить смартфон A7 Pro Max с мощной батареей.