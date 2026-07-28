Качественный смартфон по средней цене: сколько будет стоить новый Huawei Nova 16 SE (фото)

Компания Huawei, судя по всему, собирается выпустить новый смартфон серии Nova SE. Предыдущая модель Nova 12 SE дебютировала в 2024 году.

Новая утечка информации раскрыла ключевые характеристики будущего Huawei Nova 16 SE. Об этом пишет Gizmochina со ссылкой на источники.

Согласно утечке, Huawei Nova 16 SE будет оснащён плоским LTPS OLED-дисплеем с разрешением 1,5K. Смартфон также получит процессор Kirin 8020 и мощный аккумулятор емкостью 8500 мАч.

Важно

Можно купить вместо Samsung: более дешевый смартфон обошел Galaxy Z Fold8 Ultra (фото)

Что касается камер, Nova 16 SE может быть оснащен 50-мегапиксельной задней камерой в сочетании с мультиспектральным датчиком Red Maple.

Ожидается, что внешне Nova 16 SE будет похож на Honor Power 2. Устройство будет продаваться в черном, белом, синем и оранжевом цветах. Задняя панель получит градиентное покрытие.

Відео дня

Цена Huawei Nova 16 SE — от 300 до 450 долларов (около 13 500 — 20 250 гривен).

Honor Power 2 Фото: Honor

Напомним, что Oppo готовится представить недорогой смартфон A7 Pro Max с мощной батареей.

Фокус также сообщал, что Nubia анонсировала смартфон NaviX Ultra, ориентированный на функции ИИ.