Недорогой смартфон с батареей на 10 000 мАч: новинка Oppo официально анонсирована (фото)

Компания Oppo готовится представить новый смартфон A7 Pro Max, одним из основных преимуществ которого станет мощный аккумулятор.

Первый официальный тизер Oppo A7 Pro Max раскрыл дизайн задней панели устройства, отмечает Gizmochina.

Судя по опубликованному изображению, Oppo A7 Pro Max получил прямоугольный модуль камеры, занимающий всю ширину задней панели. С правой стороны расположены клавиши регулировки громкости и кнопка питания.

Тизер Oppo A7 Pro Max Фото: Oppo

По слухам, система камер Oppo A7 Pro Max будет включать 50-мегапиксельный основной объектив, 2-мегапиксельный дополнительный сенсор и 50-мегапиксельную фронтальную камеру. Его 6,78-дюймовый OLED-дисплей будет иметь разрешение 1,5K, частоту обновления 120 Гц и встроенный сканер отпечатков пальцев.

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Утечка в Geekbench показывает, что Oppo A7 Pro Max будет оснащен процессором Snapdragon 4 Gen 5, который может работать в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Смартфон будет продаваться с предустановленной операционной системой ColorOS 16 на базе Android 16.

Однако главной изюминкой Oppo A7 Pro Max станет аккумулятор емкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Несмотря на большой аккумулятор, толщина смартфона составляет всего 8,47 мм, а вес — 226 граммов.

Напомним, что бюджетный смартфон Samsung Galaxy A35 оснащён одной из лучших камер в своём ценовом сегменте.

Фокус также сообщал, что компания Google в скором времени представит флагманскую серию смартфонов Pixel 11.