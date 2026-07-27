Недорогий смартфон з батареєю на 10 000 мАг: новинка Oppo офіційно анонсована (фото)

Компанія Oppo готується представити новий смартфон A7 Pro Max, однією з основних переваг якого стане потужний акумулятор.

Перший офіційний тизер Oppo A7 Pro Max розкрив дизайн задньої панелі пристрою, зазначає Gizmochina.

Судячи з оприлюдненого зображення, Oppo A7 Pro Max отримав прямокутний модуль камери, що простягається по всій ширині задньої панелі. З правого боку розташовані клавіші регулювання гучності та кнопка живлення.

Тизер Oppo A7 Pro Max Фото: Oppo

За чутками, система камер Oppo A7 Pro Max включатиме 50-мегапіксельний основний об’єктив, 2-мегапіксельний допоміжний сенсор та 50-мегапіксельну фронтальну камеру. Його 6,78-дюймовий OLED-дисплей пропонуватиме роздільну здатність 1,5K, частоту оновлення 120 Гц та вбудований сканер відбитків пальців.

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Виток на Geekbench показує, що Oppo A7 Pro Max буде оснащений процесором Snapdragon 4 Gen 5, який може працювати у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та до 512 ГБ пам'яті. Смартфон продаватиметься з попередньо встановленою операційною системою ColorOS 16 на базі Android 16.

Однак основною родзинкою Oppo A7 Pro Max стане акумулятор ємністю 10 000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 80 Вт. Попри велику батарею, смартфон має товщину всього 8,47 мм та важить 226 грамів.

Нагадаємо, бюджетний смартфон Samsung Galaxy A35 пропонує одну з найкращих камер у своєму ціновому сегменті.

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