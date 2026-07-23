Недорогий смартфон Samsung з хорошою камерою: яку модель радить експерт (фото)

Смартфон Samsung Galaxy A35 пропонує одну з найкращих камер у своєму ціновому сегменті, що робить його чудовим вибором для людей з обмеженим бюджетом.

Оглядач гаджетів Джошуа Уоллер випробував камеру Samsung Galaxy A35 у реальних умовах. Своїми висновками та прикладами фото він поділився у статті для Amateur Photographer.

Galaxy A35 Фото: gsmarena.com

Характеристики камер Samsung Galaxy A35:

основна камера — 50 МП, f/1.8, еквівалент 25 мм, PDAF, OIS;

ультраширококутна камера — 8-мегапіксельний об'єктив, f/2.2, еквівалент 16 мм, фіксований фокус;

макрокамера — 5 МП, f/2.4, фіксований фокус;

фронтальна камера — 13 МП, f/2.2, фіксований фокус;

відео — 4K з усіх камер (крім макрозйомки).

Galaxy A35 сьогодні є одним з найдешевших смартфонів Samsung. Попри це, він оснащений потрійною основною камерою, яка забезпечує особливо хороші результати при яскравому денному освітленні.

Відео дня

Фото на Galaxy A35 Фото на Galaxy A35 Фото на Galaxy A35 Фото на Galaxy A35

Уоллер зазначив, що Galaxy A35 робить насичені зображення з чудовими кольорами та деталізацією. Найкращі результати продемонструвала 50-мегапіксельна основна камера, яка об'єднує пікселі для створення 12-мегапіксельних фото.

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Надширококутний об’єктив також показав себе майже на рівні з основною камерою. Своєю чергою 5-мегапіксельна макрокамера виявилась досить посередньою.

В умовах слабкого освітлення від Galaxy A35 не варто очікувати вражаючих фото, навіть зі спеціальним нічним режимом. Тим не менш, з урахуванням інтуїтивно зрозумілого застосунку камери та яскравого дисплея, цей пристрій отримав від експерта звання найкращого бюджетного смартфона для фотозйомки.

Ціна Samsung Galaxy A35 в Україні — від 9 999 до 13 229 грн.

Нагадаємо, експерт порівняв камери флагманських смартфонів Huawei Pura 90s Pro Max та Samsung Galaxy S26 Ultra.

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