Недорогой смартфон Samsung с хорошей камерой: какую модель рекомендует эксперт (фото)

Смартфон Samsung Galaxy A35 оснащен одной из лучших камер в своем ценовом сегменте, что делает его отличным выбором для людей с ограниченным бюджетом.

Обозреватель гаджетов Джошуа Уоллер протестировал камеру Samsung Galaxy A35 в реальных условиях. Своими выводами и примерами фотографий он поделился в статье для журнала Amateur Photographer.

Galaxy A35 Фото: gsmarena.com

Характеристики камер Samsung Galaxy A35:

основная камера — 50 МП, f/1,8, эквивалент 25 мм, PDAF, OIS;

ультраширокоугольная камера — 8-мегапиксельный объектив, f/2.2, эквивалент 16 мм, фиксированный фокус;

макрокамера — 5 МП, f/2.4, фиксированный фокус;

фронтальная камера — 13 МП, f/2.2, фиксированный фокус;

видео — 4K со всех камер (кроме макросъёмки).

Galaxy A35 сегодня является одним из самых недорогих смартфонов Samsung. Несмотря на это, он оснащен тройной основной камерой, которая обеспечивает особенно хорошие результаты при ярком дневном освещении.

Відео дня

Фото на Galaxy A35 Фото на Galaxy A35 Фото на Galaxy A35 Фото на Galaxy A35

Уоллер отметил, что Galaxy A35 создает насыщенные изображения с великолепными цветами и детализацией. Лучшие результаты продемонстрировала 50-мегапиксельная основная камера, которая объединяет пиксели для создания 12-мегапиксельных фотографий.

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Сверхширокоугольный объектив также показал себя почти на одном уровне с основной камерой. В свою очередь, 5-мегапиксельная макрокамера оказалась довольно посредственной.

В условиях слабого освещения от Galaxy A35 не стоит ожидать впечатляющих снимков, даже при использовании специального ночного режима. Тем не менее, учитывая интуитивно понятное приложение камеры и яркий дисплей, это устройство получило от эксперта звание лучшего бюджетного смартфона для фотосъемки.

Цена Samsung Galaxy A35 в Украине — от 9 999 до 13 229 грн.

Напомним, что эксперт сравнил камеры флагманских смартфонов Huawei Pura 90s Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra.

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