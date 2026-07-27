Можно купить вместо Samsung: более дешевый смартфон обошел Galaxy Z Fold8 Ultra (фото)

Смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra и Honor Magic V6 имеют схожую складную конструкцию, однако обеспечивают совершенно разные впечатления от использования.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra делает акцент на флагманских камерах, производительности и программном обеспечении, тогда как Honor Magic V6 предлагает более яркий дисплей, более ёмкий аккумулятор и более быструю зарядку по гораздо более доступной цене. Подробнее эти два устройства сравнил эксперт портала Gizmochina.

Дизайн

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Фото: Phone Arena

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra оснащен стеклом Gorilla Glass Victus Ceramic 3 на внешнем дисплее и Gorilla Glass Victus 2 на задней панели. Смартфон получил алюминиевую рамку Advanced Armor и степень защиты IP48 от воды и пыли. Все эти характеристики придают устройству премиальный вид.

Honor Magic V6 отличается практичностью, долговечностью и универсальностью. Он оснащён защитным покрытием NanoCrystal Shield на внешнем дисплее и имеет степень защиты IP68/IP69. Оба дисплея смартфона поддерживают стилус.

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Дисплей

Galaxy Z Fold8 Ultra оснащен 8,0-дюймовым динамическим дисплеем LTPO AMOLED 2X с поддержкой HDR10+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит. Внешний 6,5-дюймовый экран также поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Honor Magic V6 получил 7,95-дюймовую LTPO2 AMOLED-панель с поддержкой 1 миллиарда цветов, частотой обновления 120 Гц, PWM-димированием 4320 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит. Его внешний дисплей способен достигать яркости 6000 нит.

Производительность

Honor Magic V6 Фото: PhoneArena

Как Honor Magic V6, так и Galaxy Z Fold8 Ultra работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с графическим процессором Adreno 840. Оба смартфона легко справляются с ресурсоемкими играми, многозадачностью и функциями искусственного интеллекта.

Важно

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По словам эксперта, вариант чипсета Samsung обеспечивает несколько более высокую пиковую частоту процессора, что дает ему небольшое преимущество в стабильной производительности флагманов. В свою очередь, Honor использует более быструю память UFS 4.1 по сравнению с UFS 4.x от Samsung, что способствует более быстрой загрузке приложений и передаче файлов.

Galaxy Z Fold8 Ultra поставляется с Android 17 и One UI 9, тогда как Honor Magic V6 работает на Android 16 с MagicOS 10. Оба устройства будут получать обновления Android в течение семи лет.

Аккумулятор

Honor Magic V6 лидирует по емкости аккумулятора, предлагая целых 6660 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 66 Вт. Galaxy Z Fold8 Ultra оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, беспроводной зарядки Qi 2.2 мощностью 20 Вт и обратной беспроводной зарядки.

Камера

Honor Magic V6 Фото: PhoneArena

Galaxy Z Fold8 Ultra оснащен основной камерой на 200 МП, телеобъективом на 10 МП с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольной камерой на 50 МП с автофокусом. Смартфон поддерживает запись видео в формате 8K с расширенными возможностями HDR. Имеются две 10-мегапиксельные селфи-камеры для внутреннего и внешнего дисплеев.

Honor Magic V6 оснащен основной камерой на 50 МП, перископическим телеобъективом на 64 МП с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольной камерой на 50 МП. Это устройство записывает видео в формате до 4K. Для селфи в нем предусмотрены две 20-мегапиксельные камеры.

Заключение

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra отличается высококачественной камерой, премиальным дизайном и превосходным программным обеспечением. Это идеальный вариант для тех, кто ищет лучший флагманский складной смартфон 2026 года.

В свою очередь, Honor Magic V6 отличается более прочным корпусом, более ярким дисплеем, более мощным аккумулятором с быстрой зарядкой и хранилищем UFS 4.1. Однако главным преимуществом Honor является гораздо более низкая цена, что делает его лучшим выбором для большинства людей.

Цена Honor Magic V6 — около 1300 долларов (58 390 грн).

Цена Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra — около 2100 долларов (94 320 грн).

Напомним, ранее эксперт сравнил складные смартфоны Samsung Galaxy Z Flip 8 и Motorola Razr Ultra (2026).

Фокус также сообщал, что Google в скором времени представит серию Pixel 11, включая модель Pixel 11 Pro Fold.