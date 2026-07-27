Можна купити замість Samsung: дешевший смартфон обійшов Galaxy Z Fold8 Ultra (фото)

Смартфони Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra та Honor Magic V6 мають схожу складану конструкцію, проте пропонують зовсім різний досвід користування.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra зосереджений на флагманських камерах, продуктивності та програмному забезпеченні, тоді як Honor Magic V6 пропонує яскравіший дисплей, більший акумулятор, швидшу зарядку за набагато доступнішою ціною. Детальніше ці два пристрої порівняв експерт порталу Gizmochina.

Дизайн

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Фото: Phone Arena

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra покритий склом Gorilla Glass Victus Ceramic 3 на зовнішньому дисплеї, Gorilla Glass Victus 2 на задній панелі. Смартфон отримав алюмінієву рамку Advanced Armorта рівень захисту IP48 від води та пилу. Всі ці характеристики надають пристрою преміального вигляду.

Honor Magic V6 віддає перевагу практичності, довговічності та універсальності. Він має захисне покриття NanoCrystal Shield на зовнішньому дисплеї та захист IP68/ IP69. Обидва дисплеї смартфона підтримують стилус.

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Дисплей

Galaxy Z Fold8 Ultra оснащений 8,0-дюймовим динамічним LTPO AMOLED 2X дисплеєм з підтримкою HDR10+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 3000 ніт. Зовнішній 6,5-дюймовий екран також підтримує частоту оновлення 120 Гц.

Honor Magic V6 отримав 7,95-дюймову LTPO2 AMOLED панель з підтримкою 1 мільярда кольорів, частотою оновлення 120 Гц, ШІМ-дімуванням 4320 Гц і піковою яскравістю до 5000 ніт. Його зовнішній дисплей здатен досягати яскравості 6000 ніт.

Продуктивність

Honor Magic V6 Фото: PhoneArena

Як Honor Magic V6, так і Galaxy Z Fold8 Ultra працюють на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з графічним процесором Adreno 840. Обидва смартфони легко справляються з вимогливими іграми, багатозадачністю та функціями штучного інтелекту.

Важливо

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За словами експерта, варіант чипсета Samsung пропонує трохи вищу пікову частоту процесора, що дає йому невелику перевагу у стабільній продуктивності флагманів. Натомість Honor використовує швидшу пам'ять UFS 4.1 порівняно з UFS 4.x від Samsung, що сприяє швидшому завантаженню програм та передачі файлів.

Galaxy Z Fold8 Ultra продається з Android 17 та One UI 9, тоді як Honor Magic V6 працює на Android 16 з MagicOS 10. Обидва пристрої отримуватимуть оновлення Android впродовж семи років.

Акумулятор

Honor Magic V6 лідирує за ємністю акумулятора, пропонуючи цілих 6660 мАг з дротовою зарядкою потужністю 80 Вт та бездротовою зарядкою потужністю 66 Вт. Galaxy Z Fold8 Ultra має батареєю ємністю 5000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 45 Вт, бездротової зарядки Qi2.2 потужністю 20 Вт та зворотної бездротової зарядки.

Камера

Honor Magic V6 Фото: PhoneArena

Galaxy Z Fold8 Ultra отримав основний сенсор на 200 МП, телеоб'єктив на 10 МП з 3-кратним оптичним зумом та надширококутну камеру на 50 МП з автофокусом. Смартфон підтримує запис відео у форматі 8K з розширеними можливостями HDR. Є дві 10-мегапіксельні селфі-камери для внутрішнього та зовнішнього дисплеїв.

Honor Magic V6 оснащений основною камерою на 50 МП, перископічним телеоб'єктивом на 64 МП з 3-кратним оптичним зумом та надширококутною камерою на 50 МП. Цей пристрій записує відео у форматі до 4K. Для селфі він пропонує дві 20-мегапіксельні камери.

Висновок

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra вирізняється високоякісною камерою, преміальним виглядом та чудовим програмним забезпеченням. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає найкращий флагманський складаний смартфон у 2026 році.

Натомість Honor Magic V6 має більш захищений корпус, яскравіший дисплей, потужніший акумулятор зі швидшою зарядкою та сховище UFS 4.1. Проте основною перевагою Honor є набагато нижча ціна, що робить його кращим вибором для більшості людей.

Ціна Honor Magic V6 — близько 1300 доларів (58 390 грн).

Ціна Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra — близько 2100 доларів (94 320 грн).

Нагадаємо, раніше експерт порівняв складані смартфони Samsung Galaxy Z Flip 8 та Motorola Razr Ultra (2026).

Фокус також повідомляв, що Google незабаром представить серію Pixel 11, включно з моделлю Pixel 11 Pro Fold.