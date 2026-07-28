Якісний смартфон за середню ціну: скільки коштуватиме новий Huawei Nova 16 SE (фото)
Компанія Huawei, схоже, збирається випустити новий смартфон серії Nova SE. Попередня модель Nova 12 SE дебютувала у 2024 році.
Новий витік інформації розкрив ключові характеристики майбутнього Huawei Nova 16 SE. Про це пише Gizmochina з посиланням на джерела.
Згідно з витоком, Huawei Nova 16 SE матиме плоский LTPS OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K. Смартфон також отримає процесор Kirin 8020 та потужний акумулятор ємністю 8500 мАг.Важливо
Що стосується камер, Nova 16 SE може використовувати 50-мегапіксельну задню камеру в поєднанні з мультиспектральним сенсором Red Maple.
Очікується, що візуально Nova 16 SE буде схожим на Honor Power 2. Пристрій продаватиметься у чорному, білому, синьому та помаранчевому кольорах. Задня панель матиме градієнтне покриття.
- Ціна Huawei Nova 16 SE — від 300 до 450 доларів (близько 13 500 — 20 250 гривень).
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