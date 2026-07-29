Недорогой, но качественный смартфон: вышла новинка HMD со сменным аккумулятором (фото)

Компания HMD представила новый ультрабюджетный смартфон Asha 305, одним из преимуществ которого является возможность самостоятельно заменить аккумулятор.

HMD Asha 305 уже вышел на Филиппинах и в ближайшие недели появится на других рынках. Подробности о смартфоне раскрыл портал GSMArena.

Устройство работает на процессоре Unisoc T137 в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Он поставляется под управлением Pulse OS на базе AOSP Android и имеет доступ к более чем 100 приложениям, включая Facebook Lite, Instagram Lite, WhatsApp, TikTok Lite, YouTube и другие.

Цвета HMD Asha 305 Фото: HMD

HMD Asha 305 имеет 5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 480 × 854 пикселей. Телефон также оснащен 2-мегапиксельной задней камерой со светодиодной вспышкой и 2-мегапиксельной фронтальной камерой.

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Аккумулятор HMD Asha 305 емкостью 2500 мАч способен обеспечить до 32 часов работы в режиме ожидания. При необходимости его можно легко заменить без посторонней помощи. Съемный аккумулятор, кабель USB Type-C и зарядное устройство входят в комплект.

Среди прочих характеристик HMD Asha 305 стоит отметить поддержку двух SIM-карт 4G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.2 и 3,5-мм разъем для наушников. Устройство доступно в черном и зеленом цветах.

Цена HMD Asha 305 — 65 долларов (около 2 915 грн).

HMD Asha 305 Фото: Скриншот

Напомним, что компания HMD Global готовится представить новый кнопочный телефон Nokia 250 4G Smart.

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