Инновационная камера на 200 МП и мощный чип: чем удивил смартфон Honor Robot Phone (фото)

Компания Honor готовится представить смартфон Robot Phone, который отличается необычным форм-фактором и передовой технологией камеры.

Honor Robot Phone официально выйдет 12 августа, однако характеристики камеры смартфона были раскрыты на мероприятии, посвящённом технологиям обработки изображений, которое прошло в китайском городе Хэньдянь.

Сообщается, что Honor Robot Phone оснащен 200-мегапиксельным основным сенсором на миниатюрном трёхосном стабилизаторе, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом.

Камера Honor Robot Phone Фото: Скриншот

Камеры Honor Robot Phone оснащены новым процессором обработки изображений под названием Honor Yuguang H1. Этот чип работает в паре со специализированным приводом карданного вала весом 2,6 грамма.

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Цвета Honor Robot Phone Фото: Honor

Компания Honor также объявила о партнерстве с немецким производителем кинооборудования ARRI. Цель партнерства заключается в том, чтобы перенести инструменты обработки изображений, используемые в киноиндустрии, на мобильное устройство.

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Honor Robot Phone использует систему обработки изображений в режиме реального времени, которая контролирует баланс белого, экспозицию, тон, подавление бликов и улучшение детализации на всех трех камерах. Система также включает AIMAGE 2.0, механизм стабилизации, предназначенный для стабилизации видео во время движения.

Представители бренда отметили, что эту технологию камеры можно будет увидеть в будущих телефонах Honor, включая серию Magic 9. Honor и ARRI также планируют открыть совместную лабораторию для исследования и разработки технологий мобильных камер.

Напомним, что Huawei вскоре выпустит новый смартфон среднего класса Nova 16 SE.

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