Інноваційна камера на 200 МП та потужний чип: чим здивував смартфон Honor Robot Phone (фото)

Компанія Honor готується представити смартфон Robot Phone, який вирізняється незвичним формфактором та передовою технологією камери.

Honor Robot Phone офіційно вийде 12 серпня, однак характеристики камери смартфона були розкриті на заході, присвяченому технологіям обробки зображень, що пройшов у китайському місті Хендянь.

Повідомляється, що Honor Robot Phone оснащений 200-мегапіксельним основним сенсором на мініатюрному тривісному стабілізаторі, 50-мегапіксельним надширококутним об'єктивом та 200-мегапіксельним перископічним телеоб'єктивом.

Камера Honor Robot Phone Фото: Скриншот

Камери Honor Robot Phone доповнюються новим процесором обробки зображень під назвою Honor Yuguang H1. Цей чип працює разом зі спеціалізованим двигуном карданного вала вагою 2,6 грама.

Кольори Honor Robot Phone Фото: Honor

Компанія Honor також оголосила про партнерство з німецьким виробником кінообладнання ARRI. Мета партнерства — перенести інструменти обробки зображень, що використовуються в кіноіндустрії, на мобільний пристрій.

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Honor Robot Phone використовує систему обробки зображень у режимі реального часу, що контролює баланс білого, експозицію, тон, зменшення відблисків та покращення деталей на трьох камерах. Система також включає AIMAGE 2.0, механізм стабілізації, призначений для стабілізації відео під час руху.

Представники бренду зазначили, що цю технологію камери можна буде побачити в майбутніх телефонах Honor, включаючи серію Magic 9. Honor та ARRI таокж планують відкрити спільну лабораторію для дослідження та розробки технологій мобільних камер.

Нагадаємо, Huawei незабаром випустить новий смартфон середнього класу Nova 16 SE.

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