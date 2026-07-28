Какой смартфон лучше купить в 2026 году: Samsung Galaxy Z Fold 8 против Oppo Find N6 (фото)

Компания Samsung недавно выпустила складной флагман Galaxy Z Fold 8, составив конкуренцию смартфону Oppo Find N6, который имеет аналогичный форм-фактор.

Samsung Galaxy Z Fold 8 может похвастаться первоклассной производительностью и длительной поддержкой обновлений, тогда как Oppo Find N6 предлагает более крупные дисплеи, более быструю зарядку и более универсальную систему камер. Подробнее эти два смартфона сравнил эксперт портала Gizmochina.

Дизайн

Новинка Samsung отличается более изысканным дизайном, чем её конкурент от Oppo. Galaxy Z Fold 8 получил рамку из бронированного алюминия, защиту Gorilla Glass Victus Ceramic 3 и класс защиты от пыли и воды IP48.

Oppo Find N6 Фото: gsmarena.com

Oppo использует более инновационный подход. Find N6 получил рамку из авиационного алюминия, шарниры из титанового сплава 5-го класса, нанокристаллическое стекло и улучшенную защиту от пыли и воды по стандарту IP58/IP59. Поддержка стилуса на обоих дисплеях и практически незаметная складка придают телефону футуристический вид.

Відео дня

Дисплей

Samsung Galaxy Z Fold 8 оснащён ярким LTPO AMOLED-экраном 2X с HDR10+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Oppo Find N6 получил более крупный LTPO OLED-дисплей с Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid и поддержкой 1 миллиарда цветов, что создает более премиальное впечатление.

Производительность

Oppo Find N6 и Samsung Galaxy Z Fold 8 работают на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с графическим процессором Adreno 840. Оба телефона отлично справляются с ресурсоемкими играми, многозадачностью и функциями искусственного интеллекта.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: Скриншот

Samsung сочетает процессор с One UI 9 на базе Android 17 и обещает 7 основных обновлений Android. Oppo использует ColorOS 16 с более быстрым хранилищем UFS 4.1, однако поддержка программного обеспечения ограничена 5 годами обновлений операционной системы Android и 6 годами исправлений безопасности.

Аккумулятор

Oppo Find N6 оснащен кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 6000 мАч, что значительно превосходит аккумулятор Galaxy Z Fold 8 емкостью 4800 мАч.

Смартфон Oppo поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, обратную беспроводную зарядку и обратную проводную зарядку, тогда как его конкурент от Samsung предлагает проводную зарядку мощностью 45 Вт, беспроводную зарядку мощностью 20 Вт и обратную беспроводную зарядку.

Камера

Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: cnet.com

Samsung Galaxy Z Fold 8 оснащен системой, включающей 50-мегапиксельный основной сенсор и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, способную снимать видео в формате до 8K. Также имеются две фронтальные камеры по 10 МП для внутреннего и внешнего дисплеев, обеспечивающие хорошее качество видео до 4K при 60 кадрах в секунду.

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Oppo Find N6 оснащен более универсальной тройной камерой, состоящей из 200-мегапиксельного основного сенсора, 50-мегапиксельного перископического телеобъектива с 3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры, усовершенствованной технологией настройки цвета Hasselblad. Обе фронтальные камеры Oppo имеют разрешение 20 МП.

Заключение

Samsung Galaxy Z Fold 8 — это отличный выбор для пользователей, которые ценят долгосрочные обновления программного обеспечения и инструменты для повышения производительности, а также пользуются другими продуктами этого бренда.

Oppo Find N6 Фото: gsmarena.com

В свою очередь, Oppo Find N6 предлагает лучшие камеры, более крупные дисплеи, более длительное время автономной работы и более быструю зарядку за меньшие деньги. Соотношение цены и характеристик делает его лучшим складным смартфоном для большинства людей.

Цена Oppo Find N6 — около 1800 долларов (80 940 грн).

Цена Samsung Galaxy Z Fold 8 — около 1900 долларов (85 435 грн).

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