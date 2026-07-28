Який смартфон краще купити у 2026 році: Samsung Galaxy Z Fold 8 проти Oppo Find N6 (фото)

Компанія Samsung нещодавно випустила складаний флагман Galaxy Z Fold 8, склавши конкуренцію смартфону Oppo Find N6, який має аналогічний формфактор.

Samsung Galaxy Z Fold 8 може похвалитися першокласною продуктивністю та тривалою підтримкою оновлень, тоді як Oppo Find N6 пропонує більші дисплеї, швидшу зарядку та більш універсальну систему камер. Детальніше ці два смартфони порівняв експерт порталу Gizmochina.

Дизайн

Новинка Samsung має більш вишуканий дизайн, ніж її конкурент від Oppo. Galaxy Z Fold 8 отримав рамку з броньованого алюмінію, захист Gorilla Glass Victus Ceramic 3 та клас захисту від пилу та води IP48.

Oppo Find N6 Фото: gsmarena.com

Oppo використовує більш інноваційний підхід. Find N6 отримав рамку з авіаційного алюмінію, шарніри з титанового сплаву 5-го класу, нанокристалічне скло та кращий захист від пилу та води IP58/IP59. Підтримка стилуса на обох дисплеях та майже непомітна складка надають телефону футуристичного вигляду.

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Дисплей

Samsung Galaxy Z Fold 8 оснащений яскравим LTPO AMOLED-екраном 2X з HDR10+ з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 3000 ніт. Oppo Find N6 отримав більший LTPO OLED-дисплей з Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid та підтримкою 1 мільярда кольорів, що справляє більш преміальне враження.

Продуктивність

Oppo Find N6 та Samsung Galaxy Z Fold 8 працюють на чипсеті Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з графічним процесором Adreno 840. Обидва телефони чудово справляються з вимогливими іграми, багатозадачністю та функціями штучного інтелекту.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: Скриншот

Samsung поєднує процесор з One UI 9 на базі Android 17 та обіцяє 7 основних оновлень Android. Oppo використовує ColorOS 16 зі швидшим сховищем UFS 4.1, однак його підтримка програмного забезпечення обмежена 5 роками оновлень операційної системи Android та 6 роками виправлень безпеки.

Акумулятор

Oppo Find N6 отримав кремнієво-вуглецевий акумулятор ємністю 6000 мАг, що значно перевершує батарею Galaxy Z Fold 8 на 4800 мАг.

Смартфон Oppo підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт, бездротову зарядку потужністю 50 Вт, зворотну бездротову зарядку та зворотну дротову зарядку, тоді як його конкурент від Samsung пропонує дротову зарядку потужністю 45 Вт, бездротову зарядку потужністю 20 Вт та зворотну бездротову зарядку.

Камера

Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: cnet.com

Samsung Galaxy Z Fold 8 оснащений системою, що включає 50-мегапіксельний основний сенсор та 50-мегапіксельну надширококутну камеру, здатною записувати відео до 8K. Також є дві фронтальні камери 10 МП для внутрішнього та зовнішнього дисплеїв, що забезпечують хорошу якість відео до 4K 60 кадрів/с.

Важливо

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Oppo Find N6 має більш універсальну потрійну камеру, що складається з 200-мегапіксельного основного сенсора, 50-мегапіксельного перископічного телеоб'єктива з 3-кратним оптичним зумом та 50-мегапіксельної надширококутної камери, покращеної технологією налаштування кольору Hasselblad. Обидві фронтальні камери Oppo мають роздільну здатність 20 МП.

Висновок

Samsung Galaxy Z Fold 8 — це чудовий вибір для користувачів, які цінують довгострокові оновлення програмного забезпечення та інструменти для підвищення продуктивності, а також користуються іншими продуктами бренду.

Oppo Find N6 Фото: gsmarena.com

Натомість Oppo Find N6 пропонує кращі камери, більші дисплеї, триваліший час автономної роботи та швидшу зарядку за менші гроші. Співвідношення ціни та характеристик робить його кращим складаним смартфоном для більшості людей.

Ціна Oppo Find N6 — близько 1800 доларів (80 940 грн).

Ціна Samsung Galaxy Z Fold 8 — близько 1900 доларів (85 435 грн).

Нагадаємо, раніше експерт порівняв характеристики Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra та Honor Magic V6.

Фокус також писав про ключові відмінності між Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra та Google Pixel 10 Pro Fold.