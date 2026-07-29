Дешевий, але якісний смартфон: вийшла новинка HMD зі змінним акумулятором (фото)

Компанія HMD представила новий ультрабюджетний смартфон Asha 305, однією з переваг якого є можливість самостійно замінити акумулятор.

HMD Asha 305 вже вийшов на Філіппінах та найближчими тижнями з'явиться на інших ринках. Деталі про смартфон розкрив портал GSMArena.

Пристрій працює на процесорі Unisoc T137 у поєднанні з 2 ГБ оперативної пам'яті та 16 ГБ вбудованої пам'яті. Він постачається під управлінням Pulse OS на базі AOSP Android та має доступ до понад 100 програм, включаючи Facebook Lite, Instagram Lite, WhatsApp, TikTok Lite, YouTube та інші.

Кольори HMD Asha 305 Фото: HMD

HMD Asha 305 має 5-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю 480 × 854 пікселів. Телефон також оснащений 2-мегапіксельною задньою камерою зі світлодіодним спалахом та 2-мегапіксельною фронтальною камерою.

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Акумулятор HMD Asha 305 ємністю 2500 мАг здатен забезпечити до 32 годин роботи в режимі очікування. При потребі його можна легко замінити без сторонньої допомоги. Знімний акумулятор, кабель USB Type-C та зарядний пристрій входять в комплект.

Серед інших характеристик HMD Asha 305 варто згадати підтримку двох SIM-карт 4G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.2 та 3,5-мм роз'єм для навушників. Пристрій доступний у чорному та зеленому кольорах.

Ціна HMD Asha 305 — 65 доларів (близько 2 915 грн).

HMD Asha 305 Фото: Скриншот

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