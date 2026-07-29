Надійний та недорогий смартфон: скільки коштує Honor X7e Plus з батареєю на 8100 мАг (фото)

Компанія Honor офіційно представила новий смартфон X7e Plus, який отримав низку покращень порівняно зі своїм попередником.

Honor X7e Plus позиціонується як бюджетний смартфон з потужним акумулятором. Деталі про новинку розкрив портал GSMArena.

Телефон має 6,87-дюймовий дисплей TFT LCD з роздільною здатністю 720p. Honor також збільшила ємність акумулятора до 8100 мАг, що на 600 мАг більше, ніж у стандартному Honor X7e. Батарея підтримує зарядку потужністю 45 Вт.

Honor X7e Plus Фото: Honor

Honor X7e Plus отримав процесор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, 6/8 ГБ оперативної пам'яті та 128/256 ГБ пам'яті. Він також використовує ту саму основну камеру на 50 МП та фронтальну на 5 МП, що й Honor X7e.

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Новинка працює під управлінням MagicOS 10.0 на базі Android 16. Програмне забезпечення пропонує повний пакет функцій Honor AI, включаючи AI Image to Video 2.0, AI Eraser, AI Recorder та Magic Portal.

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Honor X7e Plus доступний у кольорах Velvet Black, Meteor Silver та Desert Gold. Приємним бонусом є повний захист IP69K, який означає стійкість до струменів води під високим тиском, а також здатність витримувати падіння з висоти 2,5 м.

Ціна Honor X7e Plus — 245 доларів (близько 10 988 грн).

Honor X7e Plus Фото: Honor

Нагадаємо, HMD представила новий ультрабюджетний смартфон Asha 305 зі знімним акумулятором.

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