Более дешевый смартфон Samsung превзошел Galaxy S26: чем модель FE оказалась лучше (фото)
Компания Samsung готовится представить субфлагманский смартфон Galaxy S26 FE, который может получить более быструю зарядку, чем базовый флагман Galaxy S26.
Samsung Galaxy S26 FE появился в сертификационной базе UL Demko под обозначением SM-S741U. На это обратил внимание портал 91Mobiles.
Новая сертификация указывает на то, что Galaxy S26 FE поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт, как и прошлогодняя модель Galaxy S25 FE. Это неплохой показатель, однако он не является чем-то новым для премиального сегмента в 2026 году.
Опубликованные данные показывают, что Galaxy S26 будет значительно уступать своей более дешевой версии по скорости зарядки. Базовый флагман Samsung использует аккумулятор емкостью 4300 мА·ч с поддержкой проводной зарядки до 25 Вт и беспроводной — до 15 Вт.
Ранее Galaxy S26 FE также появился в Geekbench под номером SM-S741U. Так стало известно, что смартфон получит Android 17, 8 ГБ оперативной памяти и 10-ядерный чипсет Exynos 2500. Процессор набрал 2426 и 8004 балла в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.
Как отмечает Notebookcheck, предварительные утечки указывают на то, что Galaxy S26 FE будет оснащен привычной системой объективов, но дизайн модуля камеры на задней панели немного изменится и станет более похожим на флагманскую серию Galaxy S26.
Напомним, что Samsung Galaxy A35 оснащён одной из лучших камер в бюджетном ценовом сегменте.
Фокус также сообщал, что Samsung выпустила флагманский складной смартфон Galaxy Z Fold 8.