Дешевший смартфон Samsung перевершив Galaxy S26: в чому модель FE виявилася кращою (фото)

Компанія Samsung готується представити субфлагманський смартфон Galaxy S26 FE, який може отримати швидшу зарядку, ніж базовий флагман Galaxy S26.

Samsung Galaxy S26 FE з’явився у сертифікаційній базі UL Demko, позначений SM-S741U. На це звернув увагу портал 91Mobiles.

Нова сертифікація натякає, що Galaxy S26 FE підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт, як і торішня модель Galaxy S25 FE. Це непоганий показник, проте він не є чимось новим для преміального сегмента у 2026 році.

Рендер майбутнього Samsung Galaxy S26 FE Фото: sammobile.com

Оприлюднені дані показують, що Galaxy S26 значно поступатиметься своїй дешевшій версії за швидкістю зарядки. Базовий флагман Samsung використовує акумулятор ємністю 4300 мА·год із підтримкою дротової зарядки до 25 Вт та бездротової — до 15 Вт.

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Раніше Galaxy S26 FE також з’явився на Geekbench під номером SM-S741U. Так стало відомо, що смартфон отримає Android 17, 8 ГБ оперативної пам'яті та 10-ядерний чипсет Exynos 2500. Процесор набрав 2426 та 8004 балів у одноядерному та багатоядерному тестах відповідно.

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Як зазначає Notebookcheck, попередні витоки вказують на те, що Galaxy S26 FE матиме звичну систему об’єктивів, але дизайн модуля камери на задній панелі трохи зміниться, що бути ближчим до флагманської серії Galaxy S26.

Нагадаємо, Samsung Galaxy A35 пропонує одну з найкращих камер у бюджетному ціновому сегменті.

Фокус також повідомляв, що Samsung випустила флагманський складаний смартфон Galaxy Z Fold 8.