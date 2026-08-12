Смартфон Honor с батареей на 12 000 мАч: какая модель может удивить временем автономной работы

Компания Honor, судя по всему, готовится представить новый смартфон, оснащенный одним из самых емких аккумуляторов на массовом рынке.

В настоящее время аккумулятор Honor емкостью 12 000 мАч находится в стадии пробного производства. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo.

По данным источника, Honor приступила к пробному производству нового аккумулятора с номинальной емкостью 11790 мАч, номинальной энергоемкостью 43,86 Вт·ч и типовым значением 12000 мАч±.

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Чтобы достичь емкости 12 000 мАч, Honor, вероятно, будет использовать кремний-углеродную технологию. Однако в публикации не раскрывается, какая именно модель смартфона получит упомянутый аккумулятор.

В разделе комментариев к посту в Weibo некоторые предполагают, что это может быть смартфон будущей серии Honor Win 2, возможно, Honor Win Turbo 2. Также существует вероятность, что новая батарея предназначена для Honor Power 3.

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Напомним, что, согласно более ранним утечкам, Honor готовит смартфон с аккумулятором емкостью около 14 000 мАч. До этого Honor представила телефон X80 Pro Max с аккумулятором на 11 000 мАч.

Фокус также сообщал, что будущий смартфон среднего ценового сегмента Oppo A7 Pro Max будет оснащён аккумулятором емкостью 10 000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт, рассчитанным на семь лет бесперебойной работы.