Смартфоны с мощными батареями емкостью 8000 мАч+: 7 лучших моделей 2026 года (фото)

Некоторые современные смартфоны уже оснащены кремний-углеродными аккумуляторами емкостью более 8000 мАч, байпасную зарядку, усовершенствованную систему охлаждения и специальные настройки дисплея, что в итоге позволяет им долго работать без подзарядки.

Среди смартфонов с самыми долговечными аккумуляторами часто фигурируют модели от Xiaomi, Honor, OnePlus и iQOO. Эксперты портала Gizmochina выбрали из них 5 лучших вариантов на 2026 год.

Xiaomi 17 Max

Xiaomi 17 Max Фото: скриншот / YouTube

Смартфон Xiaomi 17 Max может похвастаться аккумулятором емкостью 8000 мАч, чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 3500 нит, а также мощной камерной системой Leica во главе с 200-мегапиксельным сенсором.

Если раньше большой аккумулятор часто ассоциировался с компромиссами в отношении других функций смартфона, то Xiaomi 17 Max разрушает этот стереотип. Это полноценный флагман с превосходным аппаратным обеспечением.

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Lenovo Legion Y70 (2026)

Lenovo Legion Y70 (2026) Фото: Скриншот

Lenovo Legion Y70 (2026) ориентирован на геймерскую аудиторию и оснащён аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, процессор Snapdragon 8 Gen 5, 6,82-дюймовый 2K AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и практичный подход к управлению питанием.

Кроме того, Lenovo Legion Y70 (2026) оснащен функцией байпасного питания, которая позволяет получать питание напрямую от зарядного устройства во время интенсивных игровых сессий. Это предотвращает чрезмерный нагрев аккумулятора, который со временем ухудшает его состояние.

Redmi Note 17 Pro

Redmi Note 17 Pro Фото: Скриншот

Redmi Note 17 Pro — это смартфон среднего класса, в котором сделан упор на долговечность и надежность. Несмотря на доступную цену, он оснащён аккумулятором емкостью 9000 мАч в сочетании с энергоэффективным процессором Snapdragon 6s Gen 4.

В целом Redmi Note 17 Pro создан для использования в суровых условиях. Об этом свидетельствуют классы защиты IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также поддержка обратной проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, что позволяет использовать его в качестве powerbank.

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

OnePlus Nord 6 оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 9000 мАч, чип Snapdragon 8s Gen 4, до 12 ГБ оперативной памяти, а также 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц.

Особенностью OnePlus Nord 6 является акцент на искусственный интеллект. OnePlus интегрировала в OxygenOS 16 набор инструментов ИИ, тесно связанных с Google Gemini. Смартфон также поддерживает Aqua Touch 2.0, что позволяет дисплею оставаться чувствительным даже во влажных условиях.

Honor Power 2

Honor Power 2 Фото: Скриншот

Honor Power 2 оснащен впечатляющим аккумулятором емкостью 10 080 мАч. Несмотря на мощную батарею, смартфон весит всего 216 граммов и имеет толщину менее 8 мм благодаря кремний-углеродной технологии четвертого поколения.

Устройство работает на базе MediaTek Dimensity 8500 Elite и оснащено 6,79-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Honor Power 2 также достаточно прочен благодаря защите по стандарту IP69K и пятизвездочной защите от падений по стандарту SGS.

iQOO Z11

iQOO Z11 Фото: Скриншот

iQOO Z11 — еще один сильный претендент в категории 9000 мАч, в частности, с аккумулятором емкостью 9020 мАч. Устройство работает на базе MediaTek Dimensity 8500, имеет 6,83-дюймовый дисплей с частотой обновления 165 Гц и поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт.

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iQOO дополняет емкий аккумулятор программной оптимизацией для повышения эффективности. Он также оснащен мощной 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения. Это очень сбалансированное устройство, вес которого не превышает 216,5 г, несмотря на большой встроенный аккумулятор.

Oppo K15 Pro+

Oppo K15 Pro+ Фото: Oppo

Oppo K15 Pro+ — это еще один сбалансированный смартфон среднего класса. Он оснащен аккумулятором емкостью 8000 мАч, процессором MediaTek Dimensity 9500s и 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц.

Для управления теплом, выделяемым высокопроизводительным процессором, в Oppo K15 Pro+ используется надежная система охлаждения. Кроме того, смартфон может похвастаться быстрой зарядкой мощностью 100 Вт.

Напомним, что компания Oppo объявила дату выхода среднебюджетного смартфона A7 Pro Max, оснащенного аккумулятором емкостью 10 000 мАч.

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