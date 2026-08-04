У какого смартфона лучшее время автономной работы: обзор OnePlus, Pixel, Motorola (фото)

OnePlus 15, Pixel 10, CMF Phone 1, Motorola Razr Ultra и Pixel 10а попали в рейтинг обозревателя Authority Media Роберта Триггса.

Эксперт по мобильной технике Роберт Триггс протестировал десятки смартфонов, чтобы назвать лучшие модели, оснащенные емкими батареями. В его шорт-лист попали 5 устройств, способных работать без подзарядки несколько дней, сообщает androidauthority.com.

OnePlus 15

Многие мощные смартфоны способны выдержать долгие часы интенсивного использования. Однако OnePlus 15 выделяется своей способностью работать несколько дней подряд, превосходя по выносливости даже прошлогоднюю модель, которую хвалили многие тестировщики, — OnePlus 13.

Он получил аккумулятор емкостью 7300 мА·ч. Это литий-ионная батарея с кремний-углеродным анодом, которого хватит активным пользователям на целый день работы или даже дольше, отмечается в материале.

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Смартфон OnePlus 15 Фото: The Verge

Кроме того, это один из самых быстрых смартфонов по скорости проводной зарядки из всех, что тестировал Триггс.

В тестах автономности аппарат показал хорошие результаты: заряда хватает на воспроизведение 4K-видео в течение 35 ч, более 7 ч съемки 4K-видео или фото, 10 ч веб-серфинга или более 13 ч видеозвонков.

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Pixel 10

Согласно результатам тестов, Google Pixel 10 — лучшая модель среди относительно компактных устройств по показателю автономности; к тому же это отличный универсальный смартфон, который подойдет как любителям качественной съемки, так и тем, кому нужны новейшие функции мобильного ИИ, пишет Триггс.

Смартфон Pixel 10 Фото: androidauthority.com

В ходе испытаний смартфон продемонстрировал почти 14 ч работы в режиме веб-серфинга, около 10 ч видеосвязи и более 5 ч непрерывной фотосъемки. Единственный нюанс — время воспроизведения видео в формате 4K (18 ч) выглядит скромнее, чем у конкурентов, однако в этом поколении разрыв удалось существенно сократить.

"Возможно, Google Pixel 10 и не самый мощный смартфон на рынке, но он уверенно выдерживает день активного использования. Аккумулятор емкостью 4970 мА·ч обеспечивает долгую работу", — подчеркивает Роберт.

Недостатком является то, что после разрядки Pixel 10 заряжается не слишком быстро. Полная зарядка занимает 85 мин. — это довольно долго, но показатель сопоставим с результатами конкурентов вроде Galaxy S25 и даже лучше, чем у iPhone 16. Учитывая впечатляющее время работы от батареи, такой компромисс вполне оправдан. Однако можно подобрать USB-аксессуары, соответствующие требованиям смартфона (стандарт USB PD PPS, мощность 27 Вт).

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Motorola Razr Ultra

Раньше складные телефоны требовали серьезных компромиссов — чаще всего в ущерб емкости аккумулятора, что было особенно заметно у компактных "раскладушек". Теперь ситуация изменилась: Motorola Razr Ultra демонстрирует хорошую автономность, превосходя даже более крупные складные устройства формата "книжка", уверяет специалист.

Смартфон Motorola Razr Ultra Фото: androidauthority.com

Модель оснащена аккумулятором емкостью 4700 мА·ч. Будь то повседневный веб-серфинг, использование мультимедийных приложений или игры, эта батарея обеспечивает длительное время работы.

Когда приходит время подзарядки, Razr Ultra демонстрирует высокую скорость процесса. Полная зарядка от сети (при мощности 45 Вт) заняла всего 57 мин., а при использовании подходящего адаптера и кабеля телефон поддерживает мощность до 68 Вт. Также поддерживается беспроводная зарядка мощностью 30 Вт (при наличии совместимого зарядного устройства) — это вдвое больше, чем предлагают конкурирующие складные модели.

Цена: от 40 600 грн

CMF Phone 1

Как правило, бюджетные модели оснащаются менее требовательными к энергии компонентами, что само по себе способствует длительной автономной работе — вплоть до нескольких дней без подзарядки. Одной из таких доступных моделей стал выпущенный в конце 2024 года CMF Phone 1.

Смартфон CMF Phone 1 Фото: The Sun

Его аккумулятор емкостью 5000 мА·ч обеспечил более 10 ч веб-серфинга или звонков в Zoom и свыше 18 ч воспроизведения видео в формате 4K. CMF Phone 1 отлично справляется с повседневными задачами. Он также способен выдержать 7 ч записи видео в 4K и более 9 ч фотосъемки.

Когда потребуется подзарядка, телефон полностью восполнит запас энергии примерно за час. Это немного быстрее, чем у конкурентов, и сопоставимо с показателями многих флагманов, благодаря поддержке зарядки мощностью 30 Вт. Эта бюджетная модель отлично справляется с любыми задачами, касающимися автономности.

Цена: в среднем 9 500 грн

Google Pixel 10a

Доступный Google Pixel 10a предлагает батарею на 5100 мА·ч, которая обеспечивает около 10 ч работы в браузере и Zoom, 23 ч в режиме воспроизведения видео в формате 4K. Любители фото- и видеосъемки могут непрерывно фотографировать или записывать 4K-видео более 6 ч, прежде чем аккумулятор Pixel 10a разрядится.

Смартфон Google Pixel 10a Фото: Android Authority

Телефон оснащен процессором Tensor G4, который все еще демонстрирует хорошую производительность для устройств среднего класса, а также надежными камерами, множеством новейших функций на базе ИИ от Google и отличной поддержкой обновлений ПО. Трудно найти другой смартфон за такую цену, который можно было бы рекомендовать так же уверенно, как Pixel 10a, особенно когда речь заходит о времени автономной работы, уверяет автор.

Единственный недостаток — довольно долгая полная зарядка, занимающая 84 мин. Это медленнее, чем у других доступных моделей в данной ценовой категории, но такова плата за наличие столь емкого аккумулятора

Цена: от 20 000 грн

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