Компактные и недорогие: 3 планшета Xiaomi, Lenovo, Samsung, которые заменят ноутбуки (фото)

Лучшими бюджетными вариантами, которые стоят столько же, сколько и смартфоны, по мнению специалистов, оказались Xiaomi Pad 7, Samsung Galaxy Tab S10 Lite и Lenovo Idea Tab Plus.

Эксперты bgr.com назвали лучшие бюджетные планшеты 2026 года. В список вошли модели от таких брендов, как Xiaomi, Lenovo и Samsung.

Xiaomi Pad 7

Версия Xiaomi Pad 7 с поддержкой Wi-Fi и экраном 11,2 дюйма имеет рейтинг 4,7 звезды и более 290 отзывов на Amazon. В данном обзоре рассматривается модель с накопителем на 128 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти, однако доступны и варианты с улучшенными характеристиками.

Планшет Xiaomi Pad 7 Фото: tabletblog.de

Устройство оснащено процессором Snapdragon 7+ Gen 3 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графическим ускорителем Adreno и движком Qualcomm AI. Планшет получил дисплей с разрешением 3.2K и частотой обновления 144 Гц; пиковая яркость экрана достигает 800 нит, также поддерживаются технологии Dolby Vision и HDR10, что делает его отличным выбором для просмотра потокового видео. Предусмотрена основная камера на 13 Мп, способная снимать видео в формате 4K (30 кадров/с) или 1080p (60 кадров/с). Емкость аккумулятора составляет 8850 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт через порт USB-C.

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Планшет Xiaomi Pad 7 Фото: tabletblog.de

Для расширения функциональности можно приобрести стилус Xiaomi Focus Pen (для рукописного ввода и рисования) и клавиатуру Pro Focus Keyboard, превращающую планшет в устройство, близкое по возможностям к ноутбуку. Пользователи Reddit отмечают эту модель как доступный вариант для студентов, а на Amazon высоко оценивают ее длительное время автономной работы. Впрочем, встречались и жалобы на работу сенсорного экрана при распознавании жестов мультитач.

Цена: от 14 000 до 29 000 грн

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Модель Samsung Galaxy S10 Lite, отмеченная на Amazon знаком "Выбор покупателя" (Amazon's Choice), имеет рейтинг 4,6 звезды и более 1182 отзывов; ее преимуществом является наличие стилуса S Pen, расширяющего возможности ввода текста и заметок.

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite Фото: Из открытых источников

Базовая версия оснащена накопителем на 128 ГБ, но объем памяти можно увеличить до 256 ГБ или 512 ГБ, а также расширить его до 2 ТБ с помощью карты microSD. Модель S10 Lite оснащена 10,9-дюймовым дисплеем с пиковой яркостью до 600 нит, процессором Exynos 1380, а также основной камерой на 8 Мп и фронтальной камерой на 5 Мп. Пользователям этой модели доступны функции искусственного интеллекта, включая опцию поиска Circle to Search и возможность решения тригонометрических уравнений. Кроме того, Samsung заявляет, что устройство способно проработать до 16 ч благодаря аккумулятору емкостью 8000 мА·ч; также поддерживается совместимость с другими устройствами экосистемы Samsung.

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite и стилус Фото: tabletblog.de

Покупатели на Amazon считают этот планшет хорошим вариантом для студентов и высоко оценивают качество изображения и размер экрана. Несмотря на то, что многие хвалят устройство за производительность и выгодное соотношение цены и качества, некоторые пользователи жалуются на недостаточную чувствительность сенсорного экрана, говорится в статье. Также встречаются сообщения о проблемах в процессе первоначальной настройки.

Цена: от 13 000 до 20 400 грн

Lenovo Idea Tab Plus

Эксперты сочли Lenovo IdeaTab Plus более доступной альтернативой iPad; эта модель попала в наш список как вариант для тех, кто ограничен в бюджете. Несмотря на статус "Выбор Amazon" (Amazon's Choice) и более низкую цену, устройство обладает достойными техническими характеристиками. Еще одна важная особенность этого планшета — вес (около 450 г) при наличии 12,1-дюймового экрана; кроме того, производитель делает акцент на возможностях ИИ.

Планшет Lenovo Idea Tab Plus Фото: tabletblog.de

Idea Tab Plus оснащен дисплеем формата 2.5K с пиковой яркостью до 800 нит, процессором MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой 2,5 ГГц и четырьмя динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos. Устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также слот для карты microSD для ее расширения. Помимо заявленных 13 ч воспроизведения видео на YouTube и зарядки через порт USB-C, Lenovo предусмотрела дополнительные программные решения для студентов. К ним относятся функция обмена файлами методом перетаскивания (drag-and-drop) и четыре дополнительных учебных приложения, включая блокнот и калькулятор.

Планшет Lenovo Idea Tab Plus со стилусом Фото: tabletblog.de

На Amazon устройство имеет рейтинг 4,5 звезды на основе 242 отзывов. Обозреватели высоко оценили наличие в комплекте стилуса Lenovo Tab Pen и чехла-книжки. Несмотря на то, что пользователи отметили удобство устройства в эксплуатации, по крайней мере один из них остался недоволен предустановленным ПО. Тем не менее, 89% покупателей на Amazon оценили этот планшет на 4 звезды и выше, а его цена может стать решающим фактором.

Цена: от 16 900 до 23 000 грн

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