Покупать новые смартфоны в 2026 году нет смысла: эксперт объяснил, почему они разочаровали

2026 год является одними из самых скучных и невыразительных премьер смартфонов, считает эксперт Ройдон Середжо.

Производители смартфонов загнали себя в ловушку: от них ждут выпуска новинок каждый год, причем каждая следующая модель якобы должна быть значительно лучше предыдущей. Очевидно, что выполнить такую ​​задачу практически невозможно, и, как и следовало ожидать, это происходит крайне редко (если вообще случается). В итоге мы получаем старые модели смартфонов по более высокой цене, с незначительными аппаратными улучшениями и практически полным отсутствием каких-либо инноваций, пишет обозреватель Ройдон Середжо для androidauthority.com.

Смартфон Motorola Razr 2026 Фото: androidpolice.com

Что разочаровывает в смартфонах

В этом году модель Google Pixel 10a стала огромным разочарованием, сокрушается специалист. Это по-прежнему один из лучших телефонов в ценовой категории 500 долларов, однако он практически идентичен своему предшественнику — Pixel 9a. "Если не считать незначительных аппаратных изменений и пары новых программных "фишек", я вообще не понимаю, зачем Google было выпускать эту модель?", — задается он вопросом.

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Далее на очереди — серия Motorola Razr 2026 года: новые расцветки, доработанный шарнир и переход на более емкие кремний-углеродные аккумуляторы — вот и все новшества. Базовая модель подорожала, а объем встроенной памяти при этом сократился. Стоит также отметить, что, хотя кремний-углеродные батареи обеспечивают большую емкость без увеличения габаритов устройства, у этой технологии есть и свои недостатки.

Модели Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus вновь остались практически без внимания — все внимание публики досталось версии Ultra. Больше всего пострадал базовый S26: он не только постоянно дорожает, но и вынужден конкурировать с устройствами собственной же серии Samsung Galaxy FE. Даже новейшие складные смартфоны Samsung, такие как Galaxy Z Flip 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra, мало чем впечатляют на фоне предшественников, но при этом стоят дороже.

"Выпуск новых смартфонов перестал вызывать ажиотаж, поскольку сегодня в них мало что может по-настоящему удивить", — уверен автор.

Смартфон Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Нет смысла обновлять телефон каждый год

Факт остается фактом: людям не нужны новые смартфоны каждый год. Согласно опросу androidauthority.com, более 44% респондентов пользуются одним телефоном от трех до пяти лет, а свыше 28% — более пяти лет.

Еще одна причина, по которой пользователи не спешат часто менять телефоны, — длительная программная поддержка. Шесть-семь лет обновлений ОС и системы безопасности стали нормой для большинства новых моделей Samsung и Google. Получение актуальной версии Android гарантирует, что приложения и их функции будут корректно работать на устройстве.

Не стоит забывать и о том, что подавляющему большинству приложений и игр для Android не требуется новейшее "железо" для оптимальной работы. Производители постоянно говорят о том, что процессоры и графические чипы новых Android-смартфонов превосходят предшественников, но как часто это действительно сказывается на реальном опыте использования?

"Судя по результатам быстрого поиска в Google, одними из самых скачиваемых игр в Play Store за последнее десятилетие остаются Candy Crush Saga и Roblox. Сомневаюсь, что новейший процессор Snapdragon 8 Elite (Gen 5) сделает игровой процесс в них лучше по сравнению с чипсетом трехлетней давности. К тому же многие интересные возможности современных однокристальных систем часто остаются невостребованными или используются не в полной мере — просто потому, что производитель хочет продвигать собственную версию технологии или вовсе игнорирует имеющиеся возможности", — заключил Середжо.

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