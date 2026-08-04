Купувати нові смартфони у 2026 році немає сенсу: експерт пояснив, чому вони розчарували

2026 є одними з найнудніших і невиразних прем'єр смартфонів, вважає експерт Ройдон Середжо.

Виробники смартфонів загнали себе в пастку: від них чекають випуску новинок щороку, причому кожна наступна модель нібито має бути значно кращою за попередню. Очевидно, що виконати таке завдання практично неможливо, і, як і слід очікувати, це відбувається вкрай рідко (якщо взагалі трапляється). У результаті ми отримуємо старі моделі смартфонів за вищою ціною, з незначними апаратними покращеннями та практично повною відсутністю будь-яких інновацій, пише оглядач Ройдон Середжо для androidauthority.com.

Смартфон Motorola Razr 2026 Фото: androidpolice.com

Що розчаровує у смартфонах

Цього року модель Google Pixel 10a стала величезним розчаруванням, журиться фахівець. Це, як і раніше, один із найкращих телефонів у ціновій категорії 500 доларів, проте він практично ідентичний своєму попереднику — Pixel 9a. "Якщо не брати до уваги незначних апаратних змін і пари нових програмних "фішок", я взагалі не розумію, навіщо Google було випускати цю модель?", — запитує він.

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Далі на черзі — серія Motorola Razr 2026: нові забарвлення, доопрацьований шарнір і перехід на більш ємні кремнієво-вуглецеві акумулятори — ось і всі нововведення. Базова модель подорожчала, а обсяг убудованої пам'яті при цьому скоротився. Варто також відзначити, що, хоча кремній-вуглецеві батареї забезпечують велику ємність без збільшення габаритів пристрою, ця технологія має свої недоліки.

Моделі Samsung Galaxy S26 і Galaxy S26 Plus знову залишилися практично без уваги — вся увага публіки дісталася версії Ultra. Найбільше постраждав базовий S26: він не лише постійно дорожчає, а й змушений конкурувати з пристроями власної серії Samsung Galaxy FE. Навіть новітні складні смартфони Samsung, такі як Galaxy Z Flip 8 та Galaxy Z Fold 8 Ultra, мало чим вражають на тлі попередників, але при цьому коштують дорожче.

"Випуск нових смартфонів перестав викликати ажіотаж, оскільки сьогодні мало що може по-справжньому здивувати", — упевнений автор.

Смартфон Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Немає сенсу оновлювати телефон щороку

Факт залишається фактом: людям не потрібні нові смартфони щороку. Згідно з опитуванням androidauthority.com, понад 44% респондентів користуються одним телефоном від трьох до п'яти років, а понад 28% — понад п'ять років.

Ще одна причина, через яку користувачі не поспішають часто міняти телефони, – тривала програмна підтримка. Шість-сім років оновлень ОС та системи безпеки стали нормою для більшості нових моделей Samsung та Google. Отримання актуальної версії Android гарантує, що програми та їх функції коректно працюватимуть на пристрої.

Не варто забувати і про те, що переважній більшості програм та ігор для Android не потрібне новітнє "залізо" для оптимальної роботи. Виробники постійно говорять про те, що процесори та графічні чипи нових Android-смартфонів перевершують попередників, але як часто це справді позначається на реальному досвіді використання?

"Судячи з результатів швидкого пошуку в Google, одними з найбільш завантажуваних ігор в Play Store за останнє десятиліття залишаються Candy Crush Saga і Roblox. Сумніваюся, що новітній процесор Snapdragon 8 Elite (Gen 5) зробить ігровий процес в них краще в порівнянні з чіпсетом трирічної давності. незатребуваними або використовуються не повною мірою — просто тому, що виробник хоче просувати власну версію технології або зовсім ігнорує наявні можливості», — сказав Середжо.

Раніше писали про mini-LED телевізори 2026 за доступними цінами. До рейтингу найкращих пристроїв увійшли телевізори Hisense U8N, TCL C805 та Samsung QN90D.