Найкращі mini-LED телевізори 2026 за доступними цінами: моделі від Hisense, TCL, Samsung (фото)

Телевізори Hisense U8N, TCL C805 та Samsung QN90D увійшли до рейтингу найкращих.

Експерти TechRadar протестували Mini-LED телевізори від різних виробників та обрали найкращі. Фокус пропонує витяг з оглядової статті, до якої увійшли моделі не завжди гроші світу.

Hisense U8N: найкращий в цілому

Телевізор Hisense U8N пропонує гарне зображення та звук, функціональність, підтримку ігор, співвідношення ціни та якості.

Головна перевага — висока яскравість, яка перевершує навіть дорожчі моделі та робить її чудовим варіантом для перегляду спортивних трансляцій. Його яскравість доповнюється покращеним локальним затемненням для глибоких та деталізованих тіней. Це поєднання, поряд із підтримкою форматів Dolby Vision та HDR10+, робить U8N чудовим телевізором та для перегляду фільмів.

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Телевізори Hisense U8N

U8N має безліч функцій для телевізора середнього цінового сегмента. Вбудовані 2.1.2-канальні динаміки забезпечують чіткий діалог та потужні баси, а також підтримуються формати звукових доріжок Dolby Atmos та DTS:X. Ігрові можливості включають два порти HDMI 2.1 з підтримкою роздільної здатності до 4K 144 Гц та Dolby Vision. Як система Smart TV U8N працює на Google TV (у деяких регіонах) та на власній платформі Hisense VIDAA.

Ціна: від 42 000 до 80 000 грн. (залежно від розміру)

TCL C805: найкращий бюджетний

ТБ TCL C805 випускається в широкому діапазоні розмірів екрану і забезпечує чудову якість зображення, практично повний набір ігрових функцій і відмінну продуктивність за неперевершеною ціною. Це ідеальний варіант міні-LED телевізора початкового рівня.

ТБ TCL C805 Фото: Future

Найбільш вражаючою особливістю C805 є якість зображення. Рівень чорного, контрастність, перенесення кольорів і деталізація відповідають більш дорогим mini-LED телевізорам. Не все ідеально, оскільки обробка руху може бути непостійною і при перегляді не по центру спостерігається помітне засвітлення підсвічування.

C805 також добре підходить для ігор, підтримуючи 4K 144 Гц, Dolby Vision, VRR (включаючи AMD FreeSync Premium Pro) та ALLM. Поєднання цих функцій з насиченим зображенням та плавною роботою C805 робить його чудовим ігровим телевізором за доступною ціною.

Його вбудований звук залишає бажати кращого, а за іншими параметрами він поступається дорожчим моделям, але це хороший варіант для тих, хто хоче заощадити, але при цьому отримати дійсно якісний продукт.

Ціна: від 30 000 до 50 400 грн

Samsung QN90D: найкращий для спортивних трансляцій

Samsung QN90D – це першокласний телевізор для динамічних сцен. Його надшвидка обробка рухів забезпечила майстерну обробку напружених епізодів та швидких панорамних кадрів, а висока пікова та повноекранна яскравість дозволила спортивним трансляціям виглядати чудово навіть у яскраво освітленій кімнаті. Крім того, QN90D продемонстрував відмінну контрастність, насичені та природні кольори та бездоганний рівень чорного для фільмів.

Телевізор Samsung QN90D

QN90D також відмінно підходить для ігор, маючи чотири порти HDMI 2.1, що підтримують 4K 144 Гц, VRR (включаючи AMD FreeSync Premium Pro) та ALLM. Він також має наднизьку затримку введення в 9,9 мс і надзвичайно корисний ігровий центр, де можна легко отримати доступ до хмарних ігрових додатків і трансляцій Twitch.

Ціна завжди є важливим фактором при виборі телевізора, але на конкурентному ринку міні-LED телевізорів особливо актуально. Хоча QN90D коштує дорожче, ніж його конкуренти від Hisense та TCL, але він коштує додаткових грошей завдяки особливо гарній обробці рухів та чудовій якості зображення при перегляді з місць, розташованих не по центру.

Ціна: від 40500 до 70 000 грн.

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