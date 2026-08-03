Лучшие mini-LED телевизоры 2026 по доступным ценам: модели от Hisense, TCL, Samsung (фото)

Телевизоры Hisense U8N, TCL C805 и Samsung QN90D вошли в рейтинг лучших.

Эксперты TechRadar протестировали Mini-LED телевизоры от разных производителей и выбрали лучшие. Фокус предлагает выдержку из обзорной статьи, в которую вошли модели не завсе деньги мира.

Hisense U8N: лучший в целом

Телевизор Hisense U8N предлагает хорошее изображение и звук, функциональность, поддержку игр, соотношение цены и качества.

Главное преимущество — высокая яркость, которая превосходит даже более дорогие модели и делает его отличным вариантом для просмотра спортивных трансляций. Его яркость дополняется улучшенным локальным затемнением для глубоких и детализированных теней. Это сочетание, наряду с поддержкой форматов Dolby Vision и HDR10+, делает U8N отличным телевизором и для просмотра фильмов.

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Телевизоры Hisense U8N

U8N обладает множеством функций для телевизора среднего ценового сегмента. Встроенные 2.1.2-канальные динамики обеспечивают четкий диалог и мощные басы, а также поддерживаются форматы звуковых дорожек Dolby Atmos и DTS:X. Игровые возможности включают два порта HDMI 2.1 с поддержкой разрешения до 4K 144 Гц и Dolby Vision. В качестве системы Smart TV U8N работает на Google TV (в некоторых регионах) и на собственной платформе Hisense VIDAA.

Цена: от 42 000 до 80 000 грн (в зависимости от размера)

TCL C805: лучший бюджетный

Телевизор TCL C805 выпускается в широком диапазоне размеров экрана и обеспечивает превосходное качество изображения, практически полный набор игровых функций и отличную производительность по непревзойденной цене. Это идеальный вариант mini-LED телевизора начального уровня.

Телевизор TCL C805 Фото: Future

Наиболее впечатляющей особенностью C805 является качество изображения. Уровень черного, контрастность, цветопередача и детализация соответствуют более дорогим mini-LED телевизорам. Не все идеально, поскольку обработка движения может быть непостоянной, и при просмотре не по центру наблюдается заметное засветление подсветки.

C805 также хорошо подходит для игр, поддерживая 4K 144 Гц, Dolby Vision, VRR (включая AMD FreeSync Premium Pro) и ALLM. Сочетание этих функций с насыщенным изображением и плавной работой C805 делает его отличным игровым телевизором по доступной цене.

Его встроенный звук оставляет желать лучшего, а по другим параметрам он уступает более дорогим моделям, но это хороший вариант для тех, кто хочет сэкономить, но при этом получить действительно качественный продукт.

Цена: от 30 000 до 50 400 грн

Samsung QN90D: лучший для спортивных трансляций

Samsung QN90D — это первоклассный телевизор для динамичных сцен. Его сверхбыстрая обработка движений обеспечила мастерскую обработку напряженных эпизодов и быстрых панорамных кадров, а высокая пиковая и полноэкранная яркость позволила спортивным трансляциям выглядеть великолепно даже в ярко освещенной комнате. Кроме того, QN90D продемонстрировал отличную контрастность, насыщенные и естественные цвета и безупречный уровень черного для фильмов.

Телевизор Samsung QN90D

QN90D также отлично подходит для игр, имея четыре порта HDMI 2.1, поддерживающих 4K 144 Гц, VRR (включая AMD FreeSync Premium Pro) и ALLM. Он также обладает сверхнизкой задержкой ввода в 9,9 мс и чрезвычайно полезным игровым центром, где можно легко получить доступ к облачным игровым приложениям и трансляциям Twitch.

Цена всегда является важным фактором при выборе телевизора, но на конкурентном рынке мини-LED телевизоров это особенно актуально. Хотя QN90D стоит дороже, чем его конкуренты от Hisense и TCL, но он стоит дополнительных денег благодаря особенно хорошей обработке движений и превосходному качеству изображения при просмотре с мест, расположенных не по центру.

Цена: от 40 500 до 70 000 грн.

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