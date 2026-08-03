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Лучшие mini-LED телевизоры 2026 по доступным ценам: модели от Hisense, TCL, Samsung (фото)

Телевизор Hisense U8N
Телевизор Hisense U8N в интерьере | Фото: Hisense

Телевизоры Hisense U8N, TCL C805 и Samsung QN90D вошли в рейтинг лучших.

Эксперты TechRadar протестировали Mini-LED телевизоры от разных производителей и выбрали лучшие. Фокус предлагает выдержку из обзорной статьи, в которую вошли модели не завсе деньги мира.

Hisense U8N: лучший в целом

Телевизор Hisense U8N предлагает хорошее изображение и звук, функциональность, поддержку игр, соотношение цены и качества.

Главное преимущество — высокая яркость, которая превосходит даже более дорогие модели и делает его отличным вариантом для просмотра спортивных трансляций. Его яркость дополняется улучшенным локальным затемнением для глубоких и детализированных теней. Это сочетание, наряду с поддержкой форматов Dolby Vision и HDR10+, делает U8N отличным телевизором и для просмотра фильмов.

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Hisense U8N
Телевизоры Hisense U8N

U8N обладает множеством функций для телевизора среднего ценового сегмента. Встроенные 2.1.2-канальные динамики обеспечивают четкий диалог и мощные басы, а также поддерживаются форматы звуковых дорожек Dolby Atmos и DTS:X. Игровые возможности включают два порта HDMI 2.1 с поддержкой разрешения до 4K 144 Гц и Dolby Vision. В качестве системы Smart TV U8N работает на Google TV (в некоторых регионах) и на собственной платформе Hisense VIDAA.

  • Цена: от 42 000 до 80 000 грн (в зависимости от размера)

TCL C805: лучший бюджетный

Телевизор TCL C805 выпускается в широком диапазоне размеров экрана и обеспечивает превосходное качество изображения, практически полный набор игровых функций и отличную производительность по непревзойденной цене. Это идеальный вариант mini-LED телевизора начального уровня.

TCL C805
Телевизор TCL C805
Фото: Future

Наиболее впечатляющей особенностью C805 является качество изображения. Уровень черного, контрастность, цветопередача и детализация соответствуют более дорогим mini-LED телевизорам. Не все идеально, поскольку обработка движения может быть непостоянной, и при просмотре не по центру наблюдается заметное засветление подсветки.

C805 также хорошо подходит для игр, поддерживая 4K 144 Гц, Dolby Vision, VRR (включая AMD FreeSync Premium Pro) и ALLM. Сочетание этих функций с насыщенным изображением и плавной работой C805 делает его отличным игровым телевизором по доступной цене.

Его встроенный звук оставляет желать лучшего, а по другим параметрам он уступает более дорогим моделям, но это хороший вариант для тех, кто хочет сэкономить, но при этом получить действительно качественный продукт.

  • Цена: от 30 000 до 50 400 грн

Samsung QN90D: лучший для спортивных трансляций

Samsung QN90D — это первоклассный телевизор для динамичных сцен. Его сверхбыстрая обработка движений обеспечила мастерскую обработку напряженных эпизодов и быстрых панорамных кадров, а высокая пиковая и полноэкранная яркость позволила спортивным трансляциям выглядеть великолепно даже в ярко освещенной комнате. Кроме того, QN90D продемонстрировал отличную контрастность, насыщенные и естественные цвета и безупречный уровень черного для фильмов.

Samsung QN90D
Телевизор Samsung QN90D

QN90D также отлично подходит для игр, имея четыре порта HDMI 2.1, поддерживающих 4K 144 Гц, VRR (включая AMD FreeSync Premium Pro) и ALLM. Он также обладает сверхнизкой задержкой ввода в 9,9 мс и чрезвычайно полезным игровым центром, где можно легко получить доступ к облачным игровым приложениям и трансляциям Twitch.

Цена всегда является важным фактором при выборе телевизора, но на конкурентном рынке мини-LED телевизоров это особенно актуально. Хотя QN90D стоит дороже, чем его конкуренты от Hisense и TCL, но он стоит дополнительных денег благодаря особенно хорошей обработке движений и превосходному качеству изображения при просмотре с мест, расположенных не по центру.

  • Цена: от 40 500 до 70 000 грн.

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