У Samsung и Pixel есть сильный конкурент: на что способен смартфон Motorola Razr Fold (фото)
Эксперт предлагает этот смартфон в качестве альтернативы таким "раскладушкам", как Samsung Galaxy Z Fold 8, Google Pixel 10 Pro Fold, Honor Magic V6 и Oppo Find N6.
Motorola Razr Fold вышел как раз в тот момент, когда Samsung запустила свою линейку складных смартфонов 2026 года. Также на подходе серия Pixel 11 от Google, которая будет включать "раскладушку", и первый складной iPhone от Apple. Это серьезная конкуренция. Однако впечатления от Razr Fold были очень позитивными, пишет тестировщик androidpolice.com Энди Боксалл.
Motorola Razr Fold продается за 1900 долларов. Он доступен в двух цветах: Pantone Blackened Blue (модель на фото) и Pantone Lily White. Оба выглядят хорошо, но Lily White вживую смотрится потрясающе.
Модель конкурирует с новыми Samsung Galaxy Z Fold 8 (1900 долларов) и Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (2100 долларов), с Google Pixel 10 Pro Fold (1799 долларов), а также с Honor Magic V6 (1740 долларов) и Oppo Find N6 (1799 долларов).
Технические характеристики Motorola Razr Fold:
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
- Дисплей: pOLED (внутренний и внешний)
- Размеры: 8,1 дюйма внутренний, 6,56 дюйма внешний
- Разрешение: 2484 x 2232 пикс. внутренний, 2520 x 1080 пикселей внешний
- Оперативная память: 16 ГБ
- Встроенная память: 512 ГБ
- Аккумулятор: 6000 мАч кремний-углеродный
- Скорость зарядки: 80 Вт проводная, 50 Вт беспроводная
- Операционная система: Android 16
- Фронтальная камера: 32 МП внутренняя, 20 МП внешняя
- Задняя камера: 50 МП основная, 50 МП широкоугольная, 50 МП 3-кратный телеобъектив
- Подключение: Wi-Fi 7, Bluetooth 6
- Габариты: 144 x 160 x 4,55 мм в открытом состоянии, 160 x 73 x 9,89 мм в закрытом состоянии
- Вес: 243 г
- Степень защиты: IP48, IP49
- Цвета: Pantone Blackened Blue, Pantone Lily White
- Стилус: Moto Pen Ultra
От Google Карт до видео, от социальных сетей до игр — Razr Fold работает быстро и надежно. Однако он сильно нагревается при запуске высокопроизводительных бенчмарков, но меньше — при игре в такие игры, как Asphalt 9: Legends, пишет Боксалл.
Phone
Geekbench 6 Single-core
Geekbench 6 Multi-core
Geekbench 6 GPU
Motorola Razr Fold (SD 8 Gen 5)
2280
6483
11916
Honor Magic V6 (SD 8 Elite Gen 5)
1583
5390
19716
Oppo Find N6 (SD 8 Elite Gen 5)
3621
7803
16804
Примечание: в Asphalt 9: Legends используется функция двойного окна, где внешний экран, расположенный на задней панели телефона в открытом состоянии, дает возможность управлять автомобилем. Это забавная опция, но не очень интуитивно понятная. "Хотя все же приятно было видеть, что разработчики экспериментируют с разными решениями для складных экранов", — отметил специалист.
Phone
3DMark Wild Life Extreme Stress Test Best Loop
Stability
Battery
Motorola Razr Fold
5255
70%
7%
Honor Magic V6
6554
56%
11%
Oppo Find N6
5450
49%
13%
Результаты тестов не сильно отличаются от показателей Snapdragon 8 Elite Gen 5, и автор не заметил, чтобы Razr Fold работал медленно в повседневных ситуациях. Однако нагрев, который также происходит при зарядке аккумулятора, может создать проблемы для очень требовательных пользователей.
Стоит ли покупать Motorola Razr Fold
Если нужен складной телефон с большим экраном, Motorola Razr Fold — выгодная покупка, считает тестировщик. Он имеет продуманный дизайн, в котором приоритет отдается эргономике, яркую и качественную камеру, приличное время автономной работы, быструю зарядку и чистую, простую в использовании версию Android.
В ином случае, было бы разумно рассмотреть серию Samsung Galaxy Z Fold 8, или Google Pixel 11 Pro Fold, советует автор.
Все эти телефоны стоят как минимум 1800 долларов, поэтому следует хорошенько подумать прежде, чем покупать. Стоит сходить в магазин и протестировать все модели. Ощущения от работы шарниров сильно различаются, поэтому нужно проверить их, а также определить, нравится ли размер телефона.
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