У Samsung и Pixel есть сильный конкурент: на что способен смартфон Motorola Razr Fold (фото)

Эксперт предлагает этот смартфон в качестве альтернативы таким "раскладушкам", как Samsung Galaxy Z Fold 8, Google Pixel 10 Pro Fold, Honor Magic V6 и Oppo Find N6.

Motorola Razr Fold вышел как раз в тот момент, когда Samsung запустила свою линейку складных смартфонов 2026 года. Также на подходе серия Pixel 11 от Google, которая будет включать "раскладушку", и первый складной iPhone от Apple. Это серьезная конкуренция. Однако впечатления от Razr Fold были очень позитивными, пишет тестировщик androidpolice.com Энди Боксалл.

Motorola Razr Fold продается за 1900 долларов. Он доступен в двух цветах: Pantone Blackened Blue (модель на фото) и Pantone Lily White. Оба выглядят хорошо, но Lily White вживую смотрится потрясающе.

Модель конкурирует с новыми Samsung Galaxy Z Fold 8 (1900 долларов) и Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (2100 долларов), с Google Pixel 10 Pro Fold (1799 долларов), а также с Honor Magic V6 (1740 долларов) и Oppo Find N6 (1799 долларов).

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Экран Motorola Razr Fold Фото: androidpolice.com

Технические характеристики Motorola Razr Fold:

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

Дисплей: pOLED (внутренний и внешний)

Размеры: 8,1 дюйма внутренний, 6,56 дюйма внешний

Разрешение: 2484 x 2232 пикс. внутренний, 2520 x 1080 пикселей внешний

Оперативная память: 16 ГБ

Встроенная память: 512 ГБ

Аккумулятор: 6000 мАч кремний-углеродный

Скорость зарядки: 80 Вт проводная, 50 Вт беспроводная

Операционная система: Android 16

Фронтальная камера: 32 МП внутренняя, 20 МП внешняя

Задняя камера: 50 МП основная, 50 МП широкоугольная, 50 МП 3-кратный телеобъектив

Подключение: Wi-Fi 7, Bluetooth 6

Габариты: 144 x 160 x 4,55 мм в открытом состоянии, 160 x 73 x 9,89 мм в закрытом состоянии

Вес: 243 г

Степень защиты: IP48, IP49

Цвета: Pantone Blackened Blue, Pantone Lily White

Стилус: Moto Pen Ultra

Внешний экран Motorola Razr Fold Фото: androidpolice.com

От Google Карт до видео, от социальных сетей до игр — Razr Fold работает быстро и надежно. Однако он сильно нагревается при запуске высокопроизводительных бенчмарков, но меньше — при игре в такие игры, как Asphalt 9: Legends, пишет Боксалл.

Phone Geekbench 6 Single-core Geekbench 6 Multi-core Geekbench 6 GPU Motorola Razr Fold (SD 8 Gen 5) 2280 6483 11916 Honor Magic V6 (SD 8 Elite Gen 5) 1583 5390 19716 Oppo Find N6 (SD 8 Elite Gen 5) 3621 7803 16804

Примечание: в Asphalt 9: Legends используется функция двойного окна, где внешний экран, расположенный на задней панели телефона в открытом состоянии, дает возможность управлять автомобилем. Это забавная опция, но не очень интуитивно понятная. "Хотя все же приятно было видеть, что разработчики экспериментируют с разными решениями для складных экранов", — отметил специалист.

Phone 3DMark Wild Life Extreme Stress Test Best Loop Stability Battery Motorola Razr Fold 5255 70% 7% Honor Magic V6 6554 56% 11% Oppo Find N6 5450 49% 13%

Результаты тестов не сильно отличаются от показателей Snapdragon 8 Elite Gen 5, и автор не заметил, чтобы Razr Fold работал медленно в повседневных ситуациях. Однако нагрев, который также происходит при зарядке аккумулятора, может создать проблемы для очень требовательных пользователей.

Стоит ли покупать Motorola Razr Fold

Если нужен складной телефон с большим экраном, Motorola Razr Fold — выгодная покупка, считает тестировщик. Он имеет продуманный дизайн, в котором приоритет отдается эргономике, яркую и качественную камеру, приличное время автономной работы, быструю зарядку и чистую, простую в использовании версию Android.

В ином случае, было бы разумно рассмотреть серию Samsung Galaxy Z Fold 8, или Google Pixel 11 Pro Fold, советует автор.

Все эти телефоны стоят как минимум 1800 долларов, поэтому следует хорошенько подумать прежде, чем покупать. Стоит сходить в магазин и протестировать все модели. Ощущения от работы шарниров сильно различаются, поэтому нужно проверить их, а также определить, нравится ли размер телефона.

Ранее сообщалось про 3 лучших смартфона, когда-либо созданных компанией OnePlus. В список вошли такие модели смартфонов, как OnePlus 7 Pro, OnePlus Open и OnePlus 13.