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У Samsung и Pixel есть сильный конкурент: на что способен смартфон Motorola Razr Fold (фото)

Смартфон Motorola Razr Fold
Смартфон Motorola Razr Fold | Фото: androidpolice.com

Эксперт предлагает этот смартфон в качестве альтернативы таким "раскладушкам", как Samsung Galaxy Z Fold 8, Google Pixel 10 Pro Fold, Honor Magic V6 и Oppo Find N6.

Motorola Razr Fold вышел как раз в тот момент, когда Samsung запустила свою линейку складных смартфонов 2026 года. Также на подходе серия Pixel 11 от Google, которая будет включать "раскладушку", и первый складной iPhone от Apple. Это серьезная конкуренция. Однако впечатления от Razr Fold были очень позитивными, пишет тестировщик androidpolice.com Энди Боксалл.

Motorola Razr Fold продается за 1900 долларов. Он доступен в двух цветах: Pantone Blackened Blue (модель на фото) и Pantone Lily White. Оба выглядят хорошо, но Lily White вживую смотрится потрясающе.

Модель конкурирует с новыми Samsung Galaxy Z Fold 8 (1900 долларов) и Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (2100 долларов), с Google Pixel 10 Pro Fold (1799 долларов), а также с Honor Magic V6 (1740 долларов) и Oppo Find N6 (1799 долларов).

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Motorola Razr Fold
Экран Motorola Razr Fold
Фото: androidpolice.com

Технические характеристики Motorola Razr Fold:

  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
  • Дисплей: pOLED (внутренний и внешний)
  • Размеры: 8,1 дюйма внутренний, 6,56 дюйма внешний
  • Разрешение: 2484 x 2232 пикс. внутренний, 2520 x 1080 пикселей внешний
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Встроенная память: 512 ГБ
  • Аккумулятор: 6000 мАч кремний-углеродный
  • Скорость зарядки: 80 Вт проводная, 50 Вт беспроводная
  • Операционная система: Android 16
  • Фронтальная камера: 32 МП внутренняя, 20 МП внешняя
  • Задняя камера: 50 МП основная, 50 МП широкоугольная, 50 МП 3-кратный телеобъектив
  • Подключение: Wi-Fi 7, Bluetooth 6
  • Габариты: 144 x 160 x 4,55 мм в открытом состоянии, 160 x 73 x 9,89 мм в закрытом состоянии
  • Вес: 243 г
  • Степень защиты: IP48, IP49
  • Цвета: Pantone Blackened Blue, Pantone Lily White
  • Стилус: Moto Pen Ultra
Motorola Razr Fold
Внешний экран Motorola Razr Fold
Фото: androidpolice.com

От Google Карт до видео, от социальных сетей до игр — Razr Fold работает быстро и надежно. Однако он сильно нагревается при запуске высокопроизводительных бенчмарков, но меньше — при игре в такие игры, как Asphalt 9: Legends, пишет Боксалл.

Phone

Geekbench 6 Single-core

Geekbench 6 Multi-core

Geekbench 6 GPU

Motorola Razr Fold (SD 8 Gen 5)

2280

6483

11916

Honor Magic V6 (SD 8 Elite Gen 5)

1583

5390

19716

Oppo Find N6 (SD 8 Elite Gen 5)

3621

7803

16804

Примечание: в Asphalt 9: Legends используется функция двойного окна, где внешний экран, расположенный на задней панели телефона в открытом состоянии, дает возможность управлять автомобилем. Это забавная опция, но не очень интуитивно понятная. "Хотя все же приятно было видеть, что разработчики экспериментируют с разными решениями для складных экранов", — отметил специалист.

Phone

3DMark Wild Life Extreme Stress Test Best Loop

Stability

Battery

Motorola Razr Fold

5255

70%

7%

Honor Magic V6

6554

56%

11%

Oppo Find N6

5450

49%

13%

Результаты тестов не сильно отличаются от показателей Snapdragon 8 Elite Gen 5, и автор не заметил, чтобы Razr Fold работал медленно в повседневных ситуациях. Однако нагрев, который также происходит при зарядке аккумулятора, может создать проблемы для очень требовательных пользователей.

Стоит ли покупать Motorola Razr Fold

Если нужен складной телефон с большим экраном, Motorola Razr Fold — выгодная покупка, считает тестировщик. Он имеет продуманный дизайн, в котором приоритет отдается эргономике, яркую и качественную камеру, приличное время автономной работы, быструю зарядку и чистую, простую в использовании версию Android.

В ином случае, было бы разумно рассмотреть серию Samsung Galaxy Z Fold 8, или Google Pixel 11 Pro Fold, советует автор.

Все эти телефоны стоят как минимум 1800 долларов, поэтому следует хорошенько подумать прежде, чем покупать. Стоит сходить в магазин и протестировать все модели. Ощущения от работы шарниров сильно различаются, поэтому нужно проверить их, а также определить, нравится ли размер телефона.

Ранее сообщалось про 3 лучших смартфона, когда-либо созданных компанией OnePlus. В список вошли такие модели смартфонов, как OnePlus 7 Pro, OnePlus Open и OnePlus 13.