Samsung і Pixel мають сильного конкурента: на що здатний смартфон Motorola Razr Fold (фото)

Експерт пропонує цей смартфон як альтернативу таким "розкладачкам", як Samsung Galaxy Z Fold 8, Google Pixel 10 Pro Fold, Honor Magic V6 та Oppo Find N6.

Motorola Razr Fold вийшов якраз у той момент, коли Samsung запустила свою лінійку доладних смартфонів 2026 року. Також на підході серія Pixel 11 від Google, яка включатиме "розкладачку", і перший складаний iPhone від Apple. Це серйозна конкуренція. Проте враження від Razr Fold були дуже позитивними, пише Енді Боксалл.

Motorola Razr Fold продається за 1900 доларів. Він доступний у двох кольорах: Pantone Blackened Blue (модель на фото) та Pantone Lily White. Обидва виглядають добре, але Lily White наживо виглядає приголомшливо.

Модель конкурує з новими Samsung Galaxy Z Fold 8 (1900 доларів) та Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (2100 доларів), з Google Pixel 10 Pro Fold (1799 доларів), а також з Honor Magic V6 (1740 доларів) та Oppo Find N6 (1799 доларів).

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Екран Motorola Razr Fold Фото: androidpolice.com

Технічні характеристики Motorola Razr Fold:

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

Дисплей: pOLED (внутрішній та зовнішній)

Розміри: 8,1 дюйми внутрішній, 6,56 дюйми зовнішній

Роздільна здатність: 2484 x 2232 пікс. внутрішній, 2520 x 1080 пікселів зовнішній вигляд

Оперативна пам'ять: 16 ГБ

Вбудована пам'ять: 512 ГБ

Акумулятор: 6000 мАг кремній-вуглецевий

Швидкість заряджання: 80 Вт дротова, 50 Вт бездротова

Операційна система: Android 16

Фронтальна камера: 32 МП внутрішня, 20 МП зовнішня

Задня камера: 50 МП основна, 50 МП ширококутна, 50 МП 3-кратний телеоб'єктив

Підключення: Wi-Fi 7, Bluetooth 6

Габарити: 144 x 160 x 4,55 мм у відкритому стані, 160 x 73 x 9,89 мм у закритому стані

Вага: 243 г

Ступінь захисту: IP48, IP49

Кольори: Pantone Blackened Blue, Pantone Lily White

Стілус: Moto Pen Ultra

Зовнішній екран Motorola Razr Fold Фото: androidpolice.com

Від Google Карт до відео, від соціальних мереж до ігор Razr Fold працює швидко і надійно. Однак він сильно нагрівається при запуску високопродуктивних бенчмарків, але менше – при грі в такі ігри, як Asphalt 9: Legends, пише Боксалл.

Phone Geekbench 6 Single-core Geekbench 6 Multi-core Geekbench 6 GPU Motorola Razr Fold (SD 8 Gen 5) 2280 6483 11916 Honor Magic V6 (SD 8 Elite Gen 5) 1583 5390 19716 Oppo Find N6 (SD 8 Elite Gen 5) 3621 7803 16804

Примітка: Asphalt 9: Legends використовується функція подвійного вікна, де зовнішній екран, розташований на задній панелі телефону у відкритому стані, дає можливість керувати автомобілем. Це кумедна опція, але не дуже інтуїтивно зрозуміла. "Хоча все ж приємно було бачити, що розробники експериментують з різними рішеннями для складних екранів", — зазначив фахівець.

Phone 3DMark Wild Life Extreme Stress Test Best Loop Stability Battery Motorola Razr Fold 5255 70% 7% Honor Magic V6 6554 56% 11% Oppo Find N6 5450 49% 13%

Результати тестів не сильно відрізняються від показників Snapdragon 8 Elite Gen 5 і автор не помітив, щоб Razr Fold працював повільно в повсякденних ситуаціях. Однак нагрівання, яке також відбувається під час заряджання акумулятора, може створити проблеми для дуже вимогливих користувачів.

Чи варто купувати Motorola Razr Fold

Якщо потрібний складний телефон з великим екраном, Motorola Razr Fold – вигідна покупка, вважає тестувальник. Він має продуманий дизайн, у якому пріоритет віддається ергономіці, яскраву та якісну камеру, пристойний час автономної роботи, швидку зарядку та чисту, просту у використанні версію Android.

В іншому випадку, було б розглянути серію Samsung Galaxy Z Fold 8, або Google Pixel 11 Pro Fold, радить автор.

Всі ці телефони коштують як мінімум 1800 доларів, тому слід добре подумати перш, ніж купувати. Варто сходити до магазину та протестувати усі моделі. Відчуття від роботи шарнірів дуже різняться, тому потрібно перевірити їх, а також визначити, чи подобається розмір телефону.

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