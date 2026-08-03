Топ 3 найкращі смартфони, коли-небудь створені компанією OnePlus (фото)

До списку увійшли такі моделі смартфонів, як OnePlus 7 Pro, OnePlus Open та OnePlus 13.

Оглядачі bgr.com оцінили кожен смартфон OnePlus у контексті його запуску, судячи насамперед з того впливу, який він вплинув на індустрію смартфонів. До списку увійшли OnePlus 7 Pro, OnePlus Open та OnePlus 13,пишуть експерти.

OnePlus 7 Pro

Смартфон OnePlus 7 Pro вийшов у 2019 році і став, мабуть, став найкультовішим із усіх, представивши широкий спектр унікальних функцій не лише для лінійки бренду, а й для індустрії смартфонів загалом. Найбільш примітно, що 7 Pro став одним із перших смартфонів із дисплеєм 90 Гц, який, за описом PhoneArena, встановив "новий стандарт". Це був величезний 6,67-дюймовий вигнутий AMOLED-дисплей QHD+, навіть більше, ніж Samsung Galaxy Note 9.

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Смартфони OnePlus 7 Pro Фото: Скриншот

Більш того, завдяки висувній селфі-камері він мав справжній безрамковий дисплей без будь-яких вирізів для камери. Android Central описав його як "найкращий безрамковий дизайн на сьогоднішній день". OnePlus 7 Pro також став першим смартфоном, який використовує технологію зберігання даних UFS 3.0, яка, за заявою компанії, забезпечувала швидкість читання та запису на 79% вище, ніж старіший стандарт UFS 2.1. Це зробило телефон найшвидшим на той момент, забезпечуючи швидкісну передачу файлів, миттєвий запуск програм, короткий час завантаження та кращу продуктивність в іграх.

Ціна OnePlus 7 Pro тоді становила 669 доларів, що дійсно робило його флагманом, але все ж таки дешевше, ніж, наприклад, Galaxy S10 (899 доларів) і Galaxy S10 Plus (999 доларів), незважаючи на те, що в базовій моделі він використовував той же процесор Snapdragon 855, а також 6 ГБ 8 ГБ 8 ГБ. За даними TechRadar, це був телефон, що найшвидше заряджається з усіх, що тестувало видання, завдяки адаптеру Warp Charge 30, що входить до комплекту, який повністю зарядив його 4000-милковий акумулятор всього за одну годину і 23 хвилини. Нарешті, це був перший телефон OnePlus з повноцінною потрійною камерою, включаючи телеоб'єктив.

OnePlus Open

OnePlus Open, по суті, був переупакований Oppo Find N3, але, як написало видання TechRadar, це був "єдиний великий складний телефон, який не відчувався як компроміс". Незважаючи на те, що це був єдиний складний телефон OnePlus, компанії вдалося створити продукт, який конкурував із найкращими у своїй категорії. Ціна в 1700 доларів виразно не була низькою, але все ж таки вона була на 100 доларів дешевше, ніж Galaxy Z Fold 5, при цьому пропонуючи вдвічі більший об'єм пам'яті (512 ГБ), більш ємний акумулятор на 4800 мАг, 16 ГБ оперативної пам'яті, п'ять камер і той же чіп 2.

Смартфон OnePlus Open Фото: zdnet.com

Він підтримував провідну зарядку потужністю 67 Вт, в порівнянні з лише 25 Вт у Galaxy Z Fold 5. Ще краще те, що на відміну від багатьох сучасних смартфонів, які більше не поставляються із зарядними пристроями в комплекті, OnePlus Open включав зарядний пристрій в комплект поставки. З 6,31-дюймовим зовнішнім дисплеєм і 7,82-дюймовим внутрішнім дисплеєм він також був більшим, ніж Galaxy Z Fold 5 та Google Pixel Fold. Однак однією з визначальних характеристик був його чудовий форм-фактор. Незважаючи на наявність флагманського обладнання, він був тоншим, ніж конкуруючі складні смартфони Samsung та Google.

За даними CNET, OnePlus "майже повністю мінімізував складку великого дисплея", при цьому товщина пристрою в закритому стані становила всього 0,46 дюйми, а в повністю відкритому — всього 0,23 дюйми. Він також був легшим за конкурентів. Так, були й деякі недоліки, найбільш помітними з яких є відсутність бездротової зарядки та належної водостійкості. Однак, незважаючи на всі переваги моделі, компанія припинила випуск лінійки доладних смартфонів.

OnePlus 13

OnePlus 13 був випущений у січні 2025 року і перевершив усі очікування практично у всіх областях, оскільки Android Central назвав його "найкращим Android-смартфоном усіх часів". Завдяки трьом 50-мегапіксельним заднім сенсорам та 32-мегапіксельній фронтальній камері він зміг скласти конкуренцію топовим телефонам Google Pixel та Samsung Galaxy. OnePlus 13 також став першим телефоном у лінійці компанії, який отримав подвійний рейтинг IP68 та IP69, що робило його стійким як до води, так і до пилу, на відміну від OnePlus 12 з рейтингом IP65.

Смартфон OnePlus 13 Фото: Tech Advisor

Модель отримала перший дисплей, удостоєний престижного рейтингу A++ від DisplayMate, який володів чітким 6,82-дюймовим LTPO AMOLED-екраном з роздільною здатністю 3168 x 1440 пікселів, динамічною частотою оновлення від 1 Гц до 120 Гц пик 4 510 PPI. У поєднанні з чіпсетом Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті в базовій моделі, він також був справжнім монстром продуктивності. Trusted Reviews виявив, що він перевершив такі моделі, як iPhone 16 Pro Max та Samsung Galaxy S25 Ultra, у тестах продуктивності.

Час автономної роботи також вражає. OnePlus 13 оснащений потужним акумулятором ємністю 6000 мАг, якого вистачає майже два дні роботи від однієї зарядки. І, як це заведено у телефонів OnePlus, він підтримує швидку зарядку, як дротову (80 Вт), так і бездротову (50 Вт). Незважаючи на те, що це флагман попереднього покоління, багато експертів, включаючи Android Authority, вважають, що OnePlus 13, можливо, є більш вигідною покупкою, ніж новий OnePlus 15, особливо враховуючи, що зараз він дешевше (близько 627 доларів проти 899 доларів).

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