Ці телевізори працюватимуть до 2033 року: моделі від Hisense, Amazon, LG, Samsung (фото)

Йдеться про деякі моделі Hisense VIDAA, телевізори Amazon Fire TV, операційні системи webOS від LG і Tizen від Samsung.

Якщо ви плануєте купити телевізор, важливо звернути увагу на тривалість підтримки програмного забезпечення. Такі функції, як HDR10+, Dolby Vision та ін., потребують оновлення для коректної роботи. Крім того, багато потокових програм можуть перестати працювати або почати зависати. Також можуть виникати уразливості безпеки, попереджають експерти bgr.com.

Телевізори Amazon Fire TV: оновлення до 2030 року

На відміну від конкурентів, Amazon зазвичай пропонує підтримку своїх продуктів до певної дати, а не "роки підтримки". Моделі Fire TV Omni QLED з діагоналлю 50, 55 та 65 дюймів, випущені у 2025 році, гарантовано отримують оновлення безпеки до 31 грудня 2030 року. Та ж дата вказана для лінійок 2-ї, 4-ї серій та Omni Mini-LED, що дає покупцям трохи більше п'яти років підтримки, якщо вони придбали модель одразу після запуску.

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ТБ Amazon Fire TV Фото: Amazon

Політика така: кожен пристрій, куплений безпосередньо у Amazon, отримує щонайменше чотири роки оновлень з дати покупки, якщо цей період виходить за межі зазначеної для всіх моделей дати. Просто не варто очікувати на великі оновлення Fire OS або гарантії вічної сумісності додатків.

Замість розпливчастої обіцянки на кшталт "кілька років підтримки" компанія сама вказує конкретну дату для користувачів. Таким чином, перед здійсненням покупки ви можете точно знати, як довго конкретна модель отримуватиме виправлення безпеки, не покладаючись на оцінки чи добру волю виробника.

Телевізори LG webOS: 5 років оновлень ПЗ

У рамках програми webOS Re:New компанія LG також включилася в гонку за надання тривалої програмної підтримки для своїх телевізорів, пропонуючи чотири великі оновлення версій протягом 5 років. Хоча це менше, ніж пропонують такі компанії, як Samsung та Hisense, це досить пристойний період. Телевізор, який постачається із заводу з webOS 24, має отримати webOS 28 у 2028 році.

ТБ з LG webOS Фото: Stuff

Однак користувачам слід звернути увагу на один момент. Ці оновлення не повинні виходити одночасно для всіх моделей, оскільки LG вирішила відкласти вихід новітньої версії на один рік для моделей, що охоплюються програмою Re: New. Іншими словами, модель, випущена нещодавно, завжди на одну версію випереджає моделі попередніх років, навіть незважаючи на те, що обидві, як і раніше, отримують підтримку.

Програма Re:New поширюється на пристрої, випущені з 2022 року, тому вам потрібно бути уважним при виборі вживаних ТВ-панелей, оскільки підтримка може бути близька до завершення або вже завершена. Варто спочатку перевірити цю інформацію та відзначити, як довго зазвичай служать телевізори LG на практиці, оскільки підтримка програмного забезпечення та термін служби панелі взаємопов'язані у цьому розрахунку.

Телевізори Samsung Tizen: 7 років підтримки ПЗ

З 2024 Samsung обіцяє сім років підтримки Tizen (Samsung Smart TV OS) для моделей телевізорів, випущених цього року, включаючи S95D. Це означає, що ті, хто купив один із екранів компанії на старті продажів, можуть розраховувати на оновлення до 2031 року. Samsung пішла ще далі, до списку пристроїв, що підтримуються, також включені деякі моделі 2023 року.

ТБ, оснащений Samsung Tizen Фото: Samsung

Це також означає, що, купивши ТВ-панель зараз, ви можете бути спокійні, знаючи, що більшість потокових сервісів та інших важливих програм на телевізорі Samsung будуть добре працювати протягом усього цього часу. Крім того, варто пам'ятати, що Tizen — це стандартна операційна система компанії, тому немає ймовірності купити телевізор без Tizen і не отримати підтримки. Ще один момент: протягом 2025 і 2026 років моделі 2024 отримали оновлення до Tizen 9 і новий інтерфейс One UI для відповідних моделей.

ТБ Hisense VIDAA: до 8 років програмної підтримки

Hisense — один із виробників телевізорів, які пропонують один із найтриваліших періодів програмної підтримки, обіцяючи до 8 років для деяких моделей. Для цього вони повинні поставлятися з попередньо встановленою операційною системою VIDAA, розробленою компанією, і мають бути випущені з 2025 року. Однак варто пам'ятати, що обіцянка говорить "до 8 років", тому це швидше верхня межа, ніж гарантований мінімум для всієї лінійки.

ТБ фірми Hisense Фото: Скриншот

Крім того, користувачам слід звернути увагу на те, що VIDAA не є стандартною системою на телевізорах компанії, особливо на американському ринку. Тому якщо вас цікавить одна з основних моделей Hisense, важливо стежити за кодом кожної з них, оскільки вони використовують G для Google TV, F для Fire TV і V для VIDAA.

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