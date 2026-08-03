Эти телевизоры будут работать до 2033 года: модели от Hisense, Amazon, LG, Samsung (фото)

Речь идет о некоторых моделях Hisense VIDAA, телевизорах Amazon Fire TV, операционных системах webOS от LG и Tizen от Samsung.

Если вы планируете купить телевизор, важно обратить внимание на продолжительности поддержки ПО. Такие функции, как HDR10+, Dolby Vision и др., требуют обновлений для корректной работы. Кроме того, многие потоковые приложения могут перестать работать или начать зависать. Также могут возникать уязвимости безопасности, предупреждают эксперты bgr.com.

Телевизоры Amazon Fire TV: обновления до 2030 года

В отличие от конкурентов, Amazon обычно предлагает поддержку своих продуктов до определенной даты, а не "годы поддержки". Модели Fire TV Omni QLED с диагональю 50, 55 и 65 дюймов, выпущенные в 2025 году, гарантированно получают обновления безопасности до 31 декабря 2030 года. Та же дата указана для линеек 2-й, 4-й серий и Omni Mini-LED, что дает покупателям чуть более пяти лет поддержки, если они приобрели модель сразу после запуска.

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Телевизор Amazon Fire TV Фото: Amazon

Политика такова: каждое устройство, купленное непосредственно у Amazon, получает как минимум четыре года обновлений с даты покупки, если этот период выходит за рамки указанной для всех моделей даты. Просто не стоит ожидать крупных обновлений Fire OS или гарантии вечной совместимости приложений.

Вместо расплывчатого обещания вроде "несколько лет поддержки", компания сама указывает конкретную дату для пользователей. Таким образом, перед совершением покупки вы можете точно знать, как долго конкретная модель будет получать исправления безопасности, не полагаясь на оценки или добрую волю производителя.

Телевизоры LG webOS: 5 лет обновлений ПО

В рамках программы webOS Re:New компания LG также включилась в гонку за предоставление длительной программной поддержки для своих телевизоров, предлагая четыре крупных обновления версий в течение 5 лет. Хотя это меньше, чем предлагают такие компании, как Samsung и Hisense, это довольно приличный период. Телевизор, который поставляется с завода с webOS 24, должен получить webOS 28 в 2028 году.

Телевизор с LG webOS Фото: Stuff

Однако пользователям также следует обратить внимание на один момент. Эти обновления не должны выходить одновременно для всех моделей, поскольку LG решила отложить выход новейшей версии на один год для моделей, охватываемых программой Re:New. Другими словами, модель, выпущенная недавно, всегда на одну версию опережает модели предыдущих лет, даже несмотря на то, что обе по-прежнему получают поддержку.

Программа Re:New распространяется на устройства, выпущенные с 2022 года, поэтому вам нужно быть внимательным при выборе подержанных ТВ-панелей, так как поддержка может быть близка к завершению или уже завершена. Стоит сначала проверить эту информацию и отметить, как долго обычно служат телевизоры LG на практике, поскольку поддержка программного обеспечения и срок службы панели взаимосвязаны в этом расчете.

Телевизоры Samsung Tizen: 7 лет поддержки ПО

С 2024 года Samsung обещает семь лет поддержки Tizen (Samsung Smart TV OS) для моделей телевизоров, выпущенных в этом году, включая S95D. Это означает, что те, кто купил один из экранов компании на старте продаж, могут рассчитывать на обновления до 2031 года. Samsung пошла еще дальше, в список поддерживаемых устройств также включены некоторые модели 2023 года.

Телевизор, оснащенный Samsung Tizen Фото: Samsung

Это также означает, что, купив ТВ-панель сейчас, вы можете быть спокойны, зная, что большинство потоковых сервисов и других важных приложений на телевизоре Samsung будут хорошо работать в течение всего этого времени. Кроме того, стоит помнить, что Tizen — это стандартная операционная система компании, поэтому нет никакой вероятности купить телевизор без Tizen и не получить поддержку. Еще один момент: в течение 2025 и 2026 годов модели 2024 года получили обновление до Tizen 9 и новый интерфейс One UI для соответствующих моделей.

Телевизоры Hisense VIDAA: до 8 лет программной поддержки

Hisense — один из производителей телевизоров, предлагающих один из самых длительных периодов программной поддержки, обещая до 8 лет для некоторых моделей. Для этого они должны поставляться с предустановленной операционной системой VIDAA, разработанной компанией, и должны быть выпущены начиная с 2025 года. Однако стоит помнить, что обещание гласит "до 8 лет", поэтому это скорее верхний предел, чем гарантированный минимум для всей линейки.

Телевизор фирмы Hisense Фото: Скриншот

Кроме того, пользователям следует обратить внимание на то, что VIDAA далеко не является стандартной системой на телевизорах компании, особенно на американском рынке. Поэтому, если вас интересует одна из основных моделей Hisense, важно следить за кодом каждой из них, поскольку они используют G для Google TV, F для Fire TV и V для VIDAA.

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