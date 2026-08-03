Чем заменить смартфоны Motorola: найдены 3 отличных варианта Samsung, Oppo и Pixel (фото)

Samsung Galaxy Z Fold 7, Google Pixel 10 Pro Fold и Oppo Find N6 могут конкурировать со складным смартфоном Motorola Razr Fold, уверены эксперты.

Motorola Razr Fold, в целом, неплохой телефон. Однако обозреватели мобильной техники нашли три модели, которые могут стать достойной заменой, пишет bgr.com.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7 был выпущен в 2025 году, но по-прежнему является достойным конкурентом Motorola Razr Fold. Он поставляется с семилетней гарантией обновлений ПО, включая обновления ОС и безопасности, как и Razr Fold, выделяется своей тонкостью и легкостью, что делает его гораздо более портативным.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7 Фото: phonearena.com

Смартфон оснащен более мощным процессором Snapdragon 8 Elite, который превосходит Snapdragon 8 Gen 5 в Razr Fold по производительности, и работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти (или 16 ГБ в конфигурации на 1 ТБ). Модель также предлагает лучшие программные функции, ориентированные на повышение производительности, чем Razr Fold. Он имеет тот же дизайн в виде книги, но оснащен 8-дюймовым внутренним дисплеем и 6,5-дюймовым внешним дисплеем, оба из которых используют технологию LTPO AMOLED и имеют частоту обновления 120 Гц с различным разрешением.

Відео дня

Телефон имеет тройную камеру, но с 200-мегапиксельной широкоугольной, 10-мегапиксельной телеобъективной и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерами. Внутри находится батарея емкостью 4400 мАч, которую можно заряжать через кабель или беспроводным способом с мощностью 25 Вт и 15 Вт соответственно.

Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold имеет тот же складной дизайн в виде книги и экраны почти такого же размера, как у Razr Fold. По данным независимого сайта обзоров Consumer Reports, это — один из лучших складных телефонов на рынке в 2026 году. Он оснащен 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц снаружи и 8,0-дюймовой складной LTPO OLED-панелью с частотой 120 Гц внутри, когда вам нужно больше места на экране для таких задач, как просмотр видео или игры.

Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold Фото: zdnet.com

Под капотом находится процессор Tensor G5 в паре с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Он поставлялся с Android 16 из коробки, как и Razr Fold, но выделялся чистым программным интерфейсом, из-за которого многие предпочитают телефоны Pixel другим устройствам Android.

Еще одним преимуществом Pixel 10 Pro Fold является его прочность благодаря рейтингу IP68, в отличие от Razr Fold, который имеет рейтинги IP48 и IP49, что делает его более устойчивым к пыли. И хотя оба устройства обещают до семи крупных обновлений Android, устройства Google получают обновления чаще.

Oppo Find N6

Oppo Find N6 — еще один складной телефон, который стоит рассмотреть вместо Razr Fold. Анонсированный в марте 2026 года, он тоньше и легче конкурента, предлагает большие дисплеи — 8,12-дюймовый внутренний и 6,62-дюймовый внешний с частотой 120 Гц, технологией LTPO OLED, поддержкой HDR и высоким разрешением более 400 пикселей на дюйм.

Смартфон Oppo Find N6 Фото: gsmarena.com

Однако самым большим преимуществом Find N6 является его производительность. Он использует мощный чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Вторым бонусом Find N6 является спутниковая связь (доступна только в модели с 1 ТБ памяти). Этот телефон оснащен кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 6000 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Ранее писали о том, что сделать, чтобы смартфон Samsung никогда не тормозил. Samsung по умолчанию активирует несколько функций в своих смартфонах, которые являются, на самом деле, нежелательными. Вот, как от них избавиться…