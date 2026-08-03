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Чем заменить смартфоны Motorola: найдены 3 отличных варианта Samsung, Oppo и Pixel (фото)

Motorola Razr Fold
Смартфон Motorola Razr Fold | Фото: Android Central

Samsung Galaxy Z Fold 7, Google Pixel 10 Pro Fold и Oppo Find N6 могут конкурировать со складным смартфоном Motorola Razr Fold, уверены эксперты.

Motorola Razr Fold, в целом, неплохой телефон. Однако обозреватели мобильной техники нашли три модели, которые могут стать достойной заменой, пишет bgr.com.

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7 был выпущен в 2025 году, но по-прежнему является достойным конкурентом Motorola Razr Fold. Он поставляется с семилетней гарантией обновлений ПО, включая обновления ОС и безопасности, как и Razr Fold, выделяется своей тонкостью и легкостью, что делает его гораздо более портативным.

Samsung Galaxy Z Fold 7
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 7
Фото: phonearena.com

Смартфон оснащен более мощным процессором Snapdragon 8 Elite, который превосходит Snapdragon 8 Gen 5 в Razr Fold по производительности, и работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти (или 16 ГБ в конфигурации на 1 ТБ). Модель также предлагает лучшие программные функции, ориентированные на повышение производительности, чем Razr Fold. Он имеет тот же дизайн в виде книги, но оснащен 8-дюймовым внутренним дисплеем и 6,5-дюймовым внешним дисплеем, оба из которых используют технологию LTPO AMOLED и имеют частоту обновления 120 Гц с различным разрешением.

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Телефон имеет тройную камеру, но с 200-мегапиксельной широкоугольной, 10-мегапиксельной телеобъективной и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерами. Внутри находится батарея емкостью 4400 мАч, которую можно заряжать через кабель или беспроводным способом с мощностью 25 Вт и 15 Вт соответственно.

Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold имеет тот же складной дизайн в виде книги и экраны почти такого же размера, как у Razr Fold. По данным независимого сайта обзоров Consumer Reports, это — один из лучших складных телефонов на рынке в 2026 году. Он оснащен 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц снаружи и 8,0-дюймовой складной LTPO OLED-панелью с частотой 120 Гц внутри, когда вам нужно больше места на экране для таких задач, как просмотр видео или игры.

Google Pixel 10 Pro Fold
Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold
Фото: zdnet.com

Под капотом находится процессор Tensor G5 в паре с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Он поставлялся с Android 16 из коробки, как и Razr Fold, но выделялся чистым программным интерфейсом, из-за которого многие предпочитают телефоны Pixel другим устройствам Android.

Еще одним преимуществом Pixel 10 Pro Fold является его прочность благодаря рейтингу IP68, в отличие от Razr Fold, который имеет рейтинги IP48 и IP49, что делает его более устойчивым к пыли. И хотя оба устройства обещают до семи крупных обновлений Android, устройства Google получают обновления чаще.

Oppo Find N6

Oppo Find N6 — еще один складной телефон, который стоит рассмотреть вместо Razr Fold. Анонсированный в марте 2026 года, он тоньше и легче конкурента, предлагает большие дисплеи — 8,12-дюймовый внутренний и 6,62-дюймовый внешний с частотой 120 Гц, технологией LTPO OLED, поддержкой HDR и высоким разрешением более 400 пикселей на дюйм.

Oppo Find N6
Смартфон Oppo Find N6
Фото: gsmarena.com

Однако самым большим преимуществом Find N6 является его производительность. Он использует мощный чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Вторым бонусом Find N6 является спутниковая связь (доступна только в модели с 1 ТБ памяти). Этот телефон оснащен кремниево-углеродным аккумулятором емкостью 6000 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

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