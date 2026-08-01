Что сделать, чтобы смартфон Samsung никогда не тормозил: срочно отключите 5 функций (фото)

Samsung по умолчанию активирует несколько функций в своих смартфонах, которые являются, на самом деле, нежелательными. Вот, как от них избавиться…

Смартфоны Samsung располагают несколькими настройками, которые эксперты slashgear.com рекомендуют отключить, чтобы они работали без проблем в течение нескольких лет.

RAM Plus

Функция RAM Plus позволяет конвертировать часть внутренней памяти в виртуальную оперативную память. Иными словами, пользователь с ее помощью сможет одновременно открывать больше приложений в фоновом режиме. На деле она не имеет смысла, уверяют специалисты.

Дело в том, что вместо того, чтобы выделять место для хранения, RAM Plus просто сжимает данные, чтобы побольше запихнуть в память. Такое сжатие и распаковка каждый раз требует ресурсов процессора. На телефоне, уже оснащенном 12 ГБ памяти, или более, эта функция редко приносит пользу.

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Обозреватель советуют перейти в "Настройки" — "Уход за аккумулятором и устройством" — "Память" — "RAM Plus" — отключить.

Служба настройки (Customization Service)

Активированная "Служба настройки" позволяет данные Samsung получать пользовательские данные и оперировать ими. Ей известна информация об устройстве (язык, настройки блокировки, подключение к другим устройствам, сторонние приложения, воспроизводимая музыка, посещаемые вами веб-сайты), данные о музыкальных и фотофайлах, контакты и данные связи, информация календаря, история просмотров в Интернете, местоположение, учетная запись. "Это большой объем личной информации, которую никогда не следует обменивать на какое-либо персонализированное обслуживание", — считают авторы.

Отключить "Службу настройки" просто: перейдите в "Настройки" — "Учетная запись Samsung" — "Безопасность и конфиденциальность" — отключите данную функцию.

Приложения смартфона Samsung Фото: Make Use Of

Оптимизатор сцены (Scene Optimizer)

Опция "Оптимизатор сцены" не улучшает фото, уверены эксперты. Если она активирована, то снимки выглядят не так естественно, как в видоискателе. Фото становятся очень резкими и имеют неестественный оранжевый оттенок. Отменить или внести какие-либо изменения в такое изображение невозможно, поскольку оно сохраняется как исходный файл. Поэтому, если вы любите фотографировать, стоит отключить "Оптимизатор сцены" в настройках камеры.

Lift to Wake (Поднять для пробуждения)

Эта функция может вызвать случайное нажатие или случайный вызов службы экстренной помощи. Кроме того, Lift to Wake иногда не работает. Поскольку разблокировка по лицу и кнопка питания уже выполняют то же самое, и даже биометрия стала очень быстрой, функция уже не кажется чем-то полезным.

Чтобы отключить ее, нужно перейти в "Настройки" — "Дополнительные функции" — "Движения и жесты" — отключить "Поднять для пробуждения" и "Двойное касание для пробуждения".

Edge Panels (Боковая панель Edge)

Боковые панели были естественной частью изогнутых дисплеем, т.к. позволяли быстро получить доступ к приложениям, контактам или инструментам. Теперь, когда экраны телефонов Samsung стали плоскими, эта функция просто излишня. Она мешает во время игр, случайно всплывает при прокрутке и заслоняет контент.

Отключить ее довольно легко. Перейдите в "Настройки" — "Дисплей" — "Крайние (Боковые) панели" и выключите переключатель.

Ранее сообщалось про худшие звуковые панели для телевизоров. В опалу попали такие саундбары, как LG S20A, Polk Audio SIGNA S2 и Sony HT-S400.