Пустая трата денег: худшие звуковые панели для телевизоров по версии Consumer Reports (фото)

В опалу попали такие саундбары, как LG S20A, Polk Audio SIGNA S2 и Sony HT-S400.

От систем, которые стоят меньше 250 долларов, лучше держаться подальше, считают эксперты Consumer Reports (CR). Они назвали три звуковые панели, которые вообще не стоят потраченных на них средств, пишет bgr.com.

Sony HT-S400

Саундбар Sony HT-S400 и телевизор в помещении Фото: Sony

CR посчитал, что самым большим разочарованием в Sony HT-S400 за 300 долларов стало общее качество звука, и они не единственные эксперты, жалующиеся на это. Коллеги из RTINGs тоже протестировали HT-S400 в лаборатории и в итоге раскритиковали систему за "плохое объемное звучание" и "ограниченные возможности улучшения звука".

Компания Sony попыталась превзойти ожидания с помощью HT-S400, используя технологию S-Force Pro Front Surround для расширения звуковой сцены. К сожалению, результаты не очень впечатляют, и поскольку это 2.1-канальная звуковая панель, весь 5.1-канальный звук преобразуется в стерео. Также практически нет возможностей для настройки, кроме включения/выключения предустановки Voice и ночного режима. Можно регулировать громкость сабвуфера, но нельзя настроить высокие или низкие частоты самой панели.

Відео дня

Всего на 50 долларов больше стоит Sony BRAVIA Theater Bar 5, — хорошая альтернатива, оснащенная выделенным центральным динамиком, поддерживает Dolby Atmos и DTS:X, а также множество предустановок и других настроек звука.

Polk Audio SIGNA S2

Звуковая панель Polk Audio SIGNA S2 Фото: Polk Audio

Лучшее из худшего в этом списке — Polk Audio SIGNA S2 за 250 долларов. Звуковая панель поддерживает HDMI ARC, но не поддерживает ничего, кроме обычного Dolby Digital, и вообще не поддерживает DTS.

Эксперты говорят, что в этом саундбаре не мешало бы улучшить общий уровень громкости. Странно работает его пульт дистанционного управления — он увеличивает/уменьшает громкость с шагом в три единицы. Однако тестировщикам нравится общий регулятор громкости сабвуфера и диапазон предустановок звука. Также есть вход Bluetooth, если есть желание передавать музыку по беспроводной сети с телефона, ноутбука или другого устройства.

SIGNA S2 — это "достойное" обновление, если динамики телевизора плохи. Выделенный сабвуфер данной модели обеспечивает неплохой уровень низких частот. Если нужна большая громкость, то стоит потратить немного больше, Polk Audio SIGNA S3 за 350 долларов обеспечивает до 80 Вт, по сравнению с максимальной выходной мощностью 25 Вт у SIGNA S2, акцентируют специалисты.

LG S20A

Звуковая панель LG S20A и телевизор Фото: LG

LG S20A за 120 долларов работает только через HDMI ARC/eARC. Большинство саундбаров включают цифровой оптический вход в качестве запасного варианта, и особенно странно, что модель вообще не поддерживает оптический вход, но поддерживает HDMI. Обычно, в бюджетных вариантах бывает наоборот.

В этот 2.0-канальный саундбар LG не потрудилась добавить низкочастотные динамики. Если покупать его ради басов, то он разочарует, и, похоже, нет никаких предустановок для настройки низких частот. Учитывая стереофоническую конструкцию, S20A также не поддерживает 5.1-канальный объемный звук, поэтому форматы Dolby Digital и DTS всегда преобразуются в стерео. Единственное утешение: если есть совместимый телевизор LG, можно использовать функцию WOW Orchestra для объединения звуковой панели и динамиков телевизора для создания более широкой звуковой сцены.

Есть лучший вариант примерно за ту же цену: Hisense HS2100 за 130 долларов. Эта 2.1-канальная система поставляется с беспроводным сабвуфером, поддерживает Dolby Atmos и DTS:X и даже включает шесть настраиваемых режимов эквалайзера для точной настройки звука.

Ранее сообщали о том, что бюджетные смартфоны будут становиться только хуже. Производители будут экономить на процессорах, модемах, экранах и камерах, чтобы оставаться в бюджетной нише, а иначе придется поднимать цены.